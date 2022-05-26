KURTARAN-2022 TATBİKATI'NDA BASIN SAFHASI BAŞLADI

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca düzenlenen Kurtaran 2022 Tatbikatı'nın basın safhasının ilk bölümü gerçekleştirildi. İlk bölümde senaryo gereği satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltında mahsur kalan kazazedelerin serbest çıkışı için çalışma başlatıldı. İlk olarak TCG Alemdar Gemisi'nden uzaktan kumandalı su aracıyla (ROV) denizaltının yeri tespit edildi. Yaklaşık 32 metre derinlikteki personel serbest çıkış faaliyetini gerçekleştirdikten sonra kurtarma ekibi tarafından bota alınıp TCG Alemdar'a intikal ettirildi. Kazazedeler, sağlık durumlarına göre yüzer hastaneye dönüştürülen TCG Alemdar gemisindeki basınç odası, ameliyathane ve ara yoğun bakım odasına alındı. Burada kazazedelere uzman ekiplerce gerekli müdahaleler yapıldı. Sağlık durumu ağır olan kazazedelerden 1'i geminin güvertesine indirilen helikopterle tam teşekküllü bir hastaneye götürüldü.