Kurtaran-2022 Tatbikatı'nda basın safhası başladı (3) - Son Dakika
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Kurtaran-2022 Tatbikatı'nda basın safhası başladı (3)

26.05.2022 15:31
Kurtaran-2022 Tatbikatı'nda basın safhası başladı (3)

DENİZALTIYA ACİL DESTEK YAŞAM PAKETİ ULAŞTIRILDITürk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Kurtaran 2022 Tatbikatı' basın safhasının ikinci bölümünde denizaltı dalgıçlarla acil destek yaşam paketi ulaştırıldı.

DENİZALTIYA ACİL DESTEK YAŞAM PAKETİ ULAŞTIRILDI

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Kurtaran 2022 Tatbikatı' basın safhasının ikinci bölümünde denizaltı dalgıçlarla acil destek yaşam paketi ulaştırıldı. Senaryo gereği deniz yüzeyine çıkamayan denizaltıların ilk olarak yerleri sonar cihazlarıyla tespit edildi. Ardından uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) daldırılıp, bulunan cisimlerin denizaltı olup olmadığı ve yüzeyinde hasar bulunup bulunmadığı saptandı. Su yüzeyinden 32 metre aşağıda bulunan denizaltıdaki personele, bin metre uzaktan kumandalı su altı aracı TCB Istakoz-2 (ROV) ile içerisinde yiyecek, ilaç ve yedek parça bulunan acil destek yaşam paketi ulaştırıldı. Hemen ardından kıyafetlerini giyen dalgıçlar, denizaltı yanına indi. Dalgıçların, denizaltı temiz hava akışı sağlanması için imla egzoz hortumları bağlayıp sonra yeniden 'TCG Alemdar' gemisine çıkmasıyla birlikte tatbikat senaryosunun hem sabah hem de öğleden sonraki bölümleri başarıyla tamamlandı. Kurtaran 2022 Tatbikatı yarın sona erecek.

Tolga TAHÇI/ MUĞLA, -

Kurtaran-2022 Tatbikatı'nda basın safhası başladı (3)
Kurtaran-2022 Tatbikatı'nda basın safhası başladı (3)
Kurtaran-2022 Tatbikatı'nda basın safhası başladı (3)
Kurtaran-2022 Tatbikatı'nda basın safhası başladı (3)
Kurtaran-2022 Tatbikatı'nda basın safhası başladı (3)
Kurtaran-2022 Tatbikatı'nda basın safhası başladı (3)
Kurtaran-2022 Tatbikatı'nda basın safhası başladı (3)
Kurtaran-2022 Tatbikatı'nda basın safhası başladı (3)
Kurtaran-2022 Tatbikatı'nda basın safhası başladı (3)
Kurtaran-2022 Tatbikatı'nda basın safhası başladı (3)
Kurtaran-2022 Tatbikatı'nda basın safhası başladı (3)
Kurtaran-2022 Tatbikatı'nda basın safhası başladı (3)
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Kaynak: DHA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Türk, 112, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurtaran-2022 Tatbikatı'nda basın safhası başladı (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurtaran-2022 Tatbikatı'nda basın safhası başladı (3) - Son Dakika
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