- Kurtaran Mumcu: "Gruptan çıktıktan sonra madalyaya doğru yürüyeceğiz"

İSTANBUL - Türkiye Voleybol Federasyonu Milli takımlar Sorumlusu ve Basın sözcüsü Kurtaran Mumcu, genç ve yetenekli bir takım olduklarını belirterek, "Avrupa Şampiyonası'nda ilk gruptan çıktıktan sonra madalyaya doğru yürüyeceğiz. Yolumuz açık olsun" dedi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 1-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesinde Burhan Felek Spor Salonu'nda medya ile buluştu. Toplantıda konuşan Milli Takımlar Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, "Türk voleybolu adına çok güzel günler geçiriyoruz. Başarılı bir sezon yaşıyoruz. Altın Lig'de şampiyon olan Erkek Milli Takımımız önümüzdeki çok ciddi bir Avrupa Şampiyonası sınavına girecek. Çok yetenekli, istikbal vaat eden bir kadromuz var. Gelecek vaat eden oyuncularımızla ileride çok büyük işler yapacağız. Bu turnuva onlar için çok iyi ön teşkil edecek. İnşallah gruptan çıkarak önümüzde Avrupa voleybolu, dünya klasmanında çok ciddi rakiplerimiz var. Dünya sıralamasında önümüzde en az 8 tane Avrupa ülkesi var. Erkeklerde işimiz çok kolay değil. Çok yetenekli oyuncularımız var. Bunları ileriye dönük çok büyük işler yapacağından eminiz. Bu gençlerle yolumuza devam edeceğiz. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda da ilk gruptan çıktıktan sonra madalyaya doğru yürüyeceğiz. Yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı.