Kurtardığı güvercinle yatağını paylaştı - Son Dakika
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Kurtardığı güvercinle yatağını paylaştı

6 saat önce

Eskişehir'de yanık yağ dolu tenekenin içerisine düşen bir güvercin, çevreden geçen duyarlı 60 yaşındaki Yunus Altun vatandaş tarafından kurtarıldı.

Kurtardığı güvercinle yatağını paylaştı, System.String[]

Eskişehir'de yanık yağ dolu tenekenin içerisine düşen bir güvercin, çevreden geçen duyarlı 60 yaşındaki Yunus Altun vatandaş tarafından kurtarıldı.


Teksan sanayi bölgesinde yanık yağ dolu tenekenin içerisine düşen bir güvercin, kendisini fark eden Yunus Altun tarafından kurtarıldı. Altun, tenekeden çıkardığı simsiyah olan güvercini önce yıkayarak temizleri, ardından hemen serbest bırakmayarak evinde misafir etti. Üşüyen zor durumdaki güvercine önce sıcak kalorifer peteğinin altında yuva yapan vatandaş, daha sonra yatağını paylaştı.


Duyarlı ve yardımsever Yunus Altun, şans eseri teneke içinde gördüğü, temizleyip ısınmasını sağladığı güvercini iyileşinceye kadar evinde baktıktan sonra doğaya salacağını söyledi. - ESKİŞEHİR

Yunus Altun, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:44 Kaynak: İHA
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