Kurtardığı köpekler ile bir araya geldi - Son Dakika

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde villada çıkan yangında dumandan zehirlenen iki köpeğe, kalp masajı yapıp, kendi oksijen maskesini takarak suni solunum yapmalarını sağlayan itfaiye eri Selçuk Acar, can kurtardığı için mutlu olduğunu söyledi. Kurtardığı hayvanlar ile biraya gelen Acar'ın mutluluğu yüzünden okundu.

Ortaca'nın Dalyan mahallesi 343 sokaktaki Saimcan Gökçe 'ye ait iki katlı villada dün saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Elektronik kontağından çıktığı belirlenen yangını fark eden ev sahibi Gökçe, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, evin içinde bulunan 'Pamuk' ve 'Şeker' isimli iki köpeği baygın vaziyette buldu. Dumandan etkilendiği anlaşılan köpekler bahçeye çıkarıldı.

Söndürme çalışmaları sürerken itfaiye eri Selçuk Acar (40), köpekleri hayata döndürmek için kalp masajına başladı. Kendi kullandığı oksijen maskesini köpeklere takıp suni solunumla nefes almalarını sağlamaya çalışan Acar'a, çevredekiler de yardım etmeye çalıştı. Labrador ve terrier cinsi iki köpek, 15 dakika süren müdahale sonrası yaşama döndürüldü. Yangın diğer itfaiye görevlileri tarafından söndürülürken evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Muğla'da günün kahramanı ilan edilen Selçuk Acar, kurtardığı 'Pamuk' ve 'Şeker' isimli köpekler ile bir araya geldi. Her iki köpeği de okşadıktan sonra kucaklayan Acar, duygu dolu anlar yaşadı.

Acar, "Olay yerine gittiğimizde alevlere müdahale ettik. Evin sahibi bize içeride iki köpeğin olduğunu söyledi. Hayvanlar baygın haldeydi. Solunum maskemi taktıktan sonra kalp masajı yaptım. O sırada farklı duygular yaşadım. Can kurtardığım için mutluluk içerisindeyim. Haberin internet sitelerinde ve televizyon kanallarında yayınlanmasının ardından birçok kişi beni arayarak tebrik etti. Ekip arkadaşlarımızla birlikte görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" dedi.