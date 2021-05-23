Kurtardıkları güvercine elleriyle su içirdiler - Son Dakika

BURDUR'da, apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin itfaiye ekibi tarafından kurtarılıp, su içirildi.
Burdur merkez Armağan İlci Mahallesi'ndeki apartmanın havalandırma boşluğunda güvercin olduğunu görenler Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi. Binaya gelen itfaiye görevlileri güvercini bulunduğu yerden alarak İtfaiye Müdürlüğü'ne getirdi. Güvercine elleriyle su içiren itfaiye görevlileri daha sonra doğaya bıraktı.
Kaynak: DHA
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