KURTARDIKLARI YAVRU KEDİLERE ENJEKTÖRLE SÜT VERDİLER - Son Dakika

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BURSA'da itfaiye erleri, bir aracın motor kısmında mahsur kalan 3 yavru kediyi kurtardıktan sonra süt dolu enjektörlerle besledi.

Olay, İnegöl ilçesi, Süleymaniye Mahallesi, Huzur Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki aracının motor kısmından kedi seslerinin geldiğini fark eden sürücü, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye eri Onur Taş, mahsur 3 yavru kediyi kurtardı. Soğuktan ölmek üzereyken kurtarılan kediler, itfaiye merkezine götürüldü. İtfaiye erleri, burada kedileri süt dolu enjektörlerle besledi. 3 kedi, daha sonra İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi.