Kurt köpeğinin açık kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu - Son Dakika
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Kurt köpeğinin açık kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu

06.09.2022 16:40
Kurt köpeğinin açık kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu

Kurtarıcı kamyonetin açık kasasında güvenlik tedbiri alınmadan taşınan kurt köpeğinin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Kurtarıcı kamyonetin açık kasasında güvenlik tedbiri alınmadan taşınan kurt köpeğinin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Konya- Ankara kara yolunun havaalanı mevkisinde seyir halindeki bir kurtarıcı kamyonetin açık kasasında hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan serbest bırakılmış kurt köpeğini görenler şaşkına döndü.

Hızı saatte 80 kilometreyi aşan kamyonetin kasasında gezinen köpeğin düşüp ölebileceği konusunda kendisini uyaran diğer sürücülere aldırış etmeyen şoför yoluna devam etti.

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Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurt köpeğinin açık kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurt köpeğinin açık kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu - Son Dakika
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