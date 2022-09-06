Hızı saatte 80 kilometreyi aşan kamyonetin kasasında gezinen köpeğin düşüp ölebileceği konusunda kendisini uyaran diğer sürücülere aldırış etmeyen şoför yoluna devam etti.

Tecavüz hükümlüsü Prof. Dr. Hasan Bilgili hem veterinerlikten men edilirken hem de diplomasına da el koyuldu

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kurt köpeğinin açık kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu - Son Dakika

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