"Kurtarıcı melekleri"nin uyguladığı plazma tedavisiyle Kovid-19'u yendi

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle yatırıldığı hastanede, 25 günlük yoğun bakım sürecinde iki kez immün plazma tedavisi uygulanan 57 yaşındaki hasta, "kurtarıcı meleklerim" dediği sağlıkçıların elinden şifa buldu.

İstanbul'da yaşayan 4 çocuk babası Bayram Öztürk (57) 1,5 ay önce katıldığı bir cenaze merasimi sonrası geldiği memleketi Erzurum'da, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine (BEAH) başvurdu.

Öztürk'e, burada yapılan tetkik sonucu Kovid-19 teşhisi konuldu.

Hastaneye yatırılan ve durumunun ağırlaşmasıyla yoğun bakımda solunum cihazına bağlanan Öztürk, yoğun bakımdaki medikal tedavilerin ardından iki kez immun plazma tedavisi gördü.

Tedavilere olumlu yanıt veren ve tetkiklerde testi negatif çıkan Öztürk, yoğun bakım süreci sonrası tedavi takibi için ara servise alındı.

"Kurtarıcı meleklerim" dediği doktorlar ve hastane personeline özverili ve fedakarca çalışmalarından dolayı alkışlarla moral veren Öztürk, taburcu edilecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hasta Bayram Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tedavi sürecimde doktor ve sağlık çalışanları bizlere çok iyi davrandı. Allah sağlıkçılarımızın eksikliğini göstermesin, emeklerini boşa çıkarmasın.Sağlık çalışanları kurtarıcı meleklerim oldu." dedi.

Öztürk, doktorlara can borcu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Burada bize çok güzel hizmet ettiler, hastalara çok değer veriliyor. Allah tüm sağlık personelinin emeklerini boşa çıkarmasın. Sağlıkçılara büyük değer vermeliyiz, emekliyim ve maaşımı tereddütsüz onlar için feda ederim, o derece memnun ayrılacağım hastaneden. Belki öz ailem bile bu kadar iyi hizmet edemezdi. BEAH doktorlarına, hastane yöneticilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah tüm sağlıkçılardan, Sağlık Bakanımızdan ve devletimizden razı olsun. Şükür düzeldim, çok iyiyim, mutluyum. Herhangi bir sorunum yok, geziyor, yiyor içiyorum."

Sağlık çalışanlarının haklarının asla ödenmeyeceğini ifade eden Öztürk, ömrü boyunca sağlık çalışanlarına vefa borcu olduğunu aktardı.

Öztürk, herkesin sağlığını koruması ve sosyal mesafe ile kurallara uyması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Hastamızın sağlığı gayet iyi, yakında taburcu edeceğiz"

BEAH Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Okan Yıldırım da, "Yoğun bakımda Öztürk'e çeşitli medikal tedavi verdikten sonra iki defa immün plazma tedavisi uyguladık. Bu tedaviler sonrası hastamızda belirgin toparlama ve klinik iyileşme gözlendi .Plazma tedavileri sonrası negatif test sonucu aldık. Hastamızı takip ediyoruz sağlığı gayet iyi, yakında taburcu edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BEAH'ta 4 hastaya immün plazma tedavisi uygulandığını ifade eden Yıldırım, söz konusu tedaviler sonucu yapılan testlerde 2 kişide negatif sonuç aldıklarını ve tedavi sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Yıldırım, Kovid-19 sürecinde Sağlık Bakanlığının her gün uyarıcı bilgiler paylaştığını belirterek, "Vatandaşlarımız için sağlık çalışanları olarak gece gündüz demeden nöbetteyiz, onlardan tek ricamız; bu çabalarımızın boşa çıkmaması için mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları ve kurallara uymaları." dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir de Kovid-19 ile mücadelede emek veren tüm sağlıkçılara teşekkür ederek, hastalara acil şifa diledi.