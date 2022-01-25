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Kurtarılamadı! "Klimamdan malzeme çalmışsın" dediği tamirci tarafından vurulmuştu! - Son Dakika

Kurtarılamadı! "Klimamdan malzeme çalmışsın" dediği tamirci tarafından vurulmuştu!

25.01.2022 12:49

Adana'da evine çağırdığı tamirci Murat Tuncay tarafından, aralarında çıkan tartışma sırasında tabancayla vurularak ağır yaralanan İbrahim Koğa tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Koğa (43), evindeki kliması bozulunca tamir için aynı mahalleden 'Dodo' lakabıyla tanınan Murat Tuncay'ı (28) çağırdı. Eve gelen Tuncay'ın tamirini yaptığı klimadaki arıza devam edince Koğa, bu kez de servis ekibi çağırdı. Servis elemanları klimada bir parçanın eksik olduğunu söyledi. Koğa, 17 Ocak'ta evine gittiği Tuncay'a "Klimamdan malzeme çalmışsın" dedi.

EŞİ VE OĞLUNA DA KURŞUN YAĞDIRDI

Olaydan bir gün sonra Murat Tuncay, kebap yemek için Koğa'nın evinin bulunduğu sokağa gitti. Burada karşılaştığı Koğa ailesiyle tartışan Tuncay, belindeki tabancayı çıkarıp ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler, İbrahim Koğa'nın göğsüne, eşi Hayat (45) ile oğlu Şehmuzcan'ın (18) ise bacaklarına isabet etti. Koğa ailesinin bireyleri kanlar içinde yere yığılırken, Murat Tuncay ise kaçtı.

'Klimamdan malzeme çalmışsın' dediği tamirci tarafından vurulmuştu; kurtarılamadı

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini yaptığı yaralılardan İbrahim ve eşi Hayat Koğa'yı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne, Şehmuzcan Koğa'yı ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

'Klimamdan malzeme çalmışsın' dediği tamirci tarafından vurulmuştu; kurtarılamadı

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Murat Tuncay'ı evine yapılan baskınla gözaltına aldı. Emniyete götürülen Tuncay, ifadesinde "Klimasını tamir edip, monte ettim. Söylenildiği gibi parça çalmadım. Olay günü de çok sayıda kişi bıçaklarla saldırınca, kendimi korumak için ateş ettim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tuncay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Klimamdan malzeme çalmışsın' dediği tamirci tarafından vurulmuştu; kurtarılamadı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Hayat Koğa ile oğlu Şehmuzcan Koğa taburcu edilirken, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren İbrahim Koğa doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Koğa'nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

'Klimamdan malzeme çalmışsın' dediği tamirci tarafından vurulmuştu; kurtarılamadı
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Murat Tuncay, Denizli, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kurtarılamadı! 'Klimamdan malzeme çalmışsın' dediği tamirci tarafından vurulmuştu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurtarılamadı! "Klimamdan malzeme çalmışsın" dediği tamirci tarafından vurulmuştu! - Son Dakika
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