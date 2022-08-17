Annesine tacizde bulunduğunu öne sürüp sokak ortasında dakikalarca tekmeledi (2) - Son Dakika
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Annesine tacizde bulunduğunu öne sürüp sokak ortasında dakikalarca tekmeledi (2)

17.08.2022 17:35
Annesine tacizde bulunduğunu öne sürüp sokak ortasında dakikalarca tekmeledi (2)

KURTARILAMADIAnkara'nın Mamak ilçesinde, annesini taciz ettiği iddiasıyla Yusuf Ş.'nin, dakikalarca başına tekme atarak ağır yaraladığı Ramazan Dörtdaş, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

KURTARILAMADI

Ankara'nın Mamak ilçesinde, annesini taciz ettiği iddiasıyla Yusuf Ş.'nin, dakikalarca başına tekme atarak ağır yaraladığı Ramazan Dörtdaş, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Yusuf Şavur ise polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şavur, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Annesine tacizde bulunduğunu öne sürüp sokak ortasında dakikalarca tekmeledi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Annesine tacizde bulunduğunu öne sürüp sokak ortasında dakikalarca tekmeledi (2) - Son Dakika
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