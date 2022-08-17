KURTARILAMADI
Ankara'nın Mamak ilçesinde, annesini taciz ettiği iddiasıyla Yusuf Ş.'nin, dakikalarca başına tekme atarak ağır yaraladığı Ramazan Dörtdaş, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Yusuf Şavur ise polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şavur, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Annesine tacizde bulunduğunu öne sürüp sokak ortasında dakikalarca tekmeledi (2) - Son Dakika