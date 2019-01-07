Son Dakika Haberleri: Kurtarılan 4 Mürettebat Samsun Havalimanı'na Böyle Getirildi

Kurtarılan 4 Mürettebat Samsun Havalimanı'na Böyle Getirildi

1 saat önce

Kurtarılan 4 mürettebat Samsun Havalimanı'na böyle getirildiSAMSUN - Karadeniz'de 77 mil açıkta batan 'Azov' isimli Panama bayraklı gemiden kurtarılan 4 mürettebat Samsun-Çarşamba Havaalanına getirildi.

Kurtarılan 4 mürettebat Samsun Havalimanı'na böyle getirildi

SAMSUN - Karadeniz'de 77 mil açıkta batan 'Azov' isimli Panama bayraklı gemiden kurtarılan 4 mürettebat Samsun- Çarşamba Havaalanına getirildi.
Samsun Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün sabah saat 08.10'da Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Samsun açığı 80 mil mesafede 'Azov' isimli Panama bayraklı gemisinden tehlike sinyali almıştır. 08.50'de Samsun ve Sinop'tan iki kurtarma gemisi hareket etmiş, fakat Samsun'dan çıkan gemi hava şartları nedeniyle geri dönmüştür. Diğeri intikale devam etmektedir. 09.05'te kurtarma helikopteri Çarşamba Havalimanından kalkış yapmış, saat 09.54'te olay yerinde 3 adet can salı ve içlerinde insanların olduğunu rapor etmiştir. Bahse konu gemide toplam 13 mürettebat olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Kurtarma helikopterimiz 4 kişiyi sağ olarak almış olup Samsun'a intikal etmiştir. Ayrıca, 1 uçak, 4 helikopter, 1 arama kurtarma gemisi, 1 römorkör, 2 sahil güvenlik botu da arama ve kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:02 Kaynak: İHA

Karadeniz, Çarşamba İlçesi, Samsun, 3. Sayfa
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