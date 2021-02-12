Kurtarılan gemicinin eşi: En güzel doğum günü hediyesi - Son Dakika
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Kurtarılan gemicinin eşi: En güzel doğum günü hediyesi

Kurtarılan gemicinin eşi: En güzel doğum günü hediyesi

12.02.2021 22:06

NİJERYA açıklarında korsanların saldırısına uğrayan 'Mozart' isimli gemiden kurtarılan gemicilerden Halil Gülçür'ün eşi Zeynep Gülçür, bugün doğum günü olduğunu ve kurtarılma haberinin de en güzel doğum günü hediyesi olduğunu söyledi.

NİJERYA açıklarında korsanların saldırısına uğrayan 'Mozart' isimli gemiden kurtarılan gemicilerden Halil Gülçür'ün eşi Zeynep Gülçür, bugün doğum günü olduğunu ve kurtarılma haberinin de en güzel doğum günü hediyesi olduğunu söyledi.

21 gün önce Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan ve rehin alınan 15 gemiciden biri olan Halil Gülçür'ün kurtarılması, Tarsus'taki ailesini mutlu etti. Kurtarılan gemicinin eşi Zeynep Gülçür, aldıkları haberle büyük sevinç yaşadıklarını söyledi. Bugün doğum günü olduğunu aktaran Zeynep Gülçür'ün 21 gündür haber beklediği eşinin kendisine yeniden hediye edildiğini, bu müjdeli haberin en güzel doğum günü hediyesi olduğunu söyledi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU ARADI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da aradığı Zeynep Gülçür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkese teşekkür etti.

Kaynak: DHA
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Nijerya, Mozart, Doğum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurtarılan gemicinin eşi: En güzel doğum günü hediyesi - Son Dakika


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