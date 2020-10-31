Kurtarılan göçmen: "Türkiye cennet" - Son Dakika

Kurtarılan göçmen: "Türkiye cennet"

31.10.2020 00:57
Kurtarılan göçmen:

Muğla'nın Datça ilçesinde 3'ü çocuk olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde 3'ü çocuk olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itildi. Kurtarılan göçmenlerin içinde bulunan ve Türkçe bilen Zikre Hazan, Yunan güvenlik güçlerinin 5 gün boyunca kendilerine çok kötü davrandığını söyleyerek, "Yemek, su ve yatak vermediler 5 gün sonra bizi motoru olmayan iki adet lastik bota bindirerek Datça açıklarında ölüme terk ettiler. Türkiye ise cennet. Türkler bize çok iyi baktılar" dedi.

Bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvelik ekipleri Datça açıklarında 2 adet lastik botta 3'ü çocuk, 9 erkek ve 7'si kadın olmak üzere 19 düzensiz gömen tespit etti.

Yunanistan'ın Rodos Adası'na çıkan 19 düzensiz göçmen burada 5 gün aç susuz bırakılarak adeta ölüme terk edildi. Düzensiz göçmenler, 5 günün sonunda Yunan unsurları tarafından 2 lastik bot ile Türk kara sularına itilerek adeta ölüme terk edildi. Bölgede devriye görevi yürüten Türk Sahil Güvelik ekipleri tarafından kurtarılan düzensiz göçmenler karaya çıkartıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Datça limanına teslim edilirken, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Göçmenlerin içinde bulunan ve Türkçe bilen Zikre Hazan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yunan güvenlik güçleri bize 5 gün boyunca çok kötü davrandılar. Bize adeta köpek muamelesi yaptılar. Yemek, su ve yatak vermediler 5 gün sonra bizi motoru olmayan iki adet lastik bota bindirerek Datça açıklarında ölüme terk ettiler. Türkiye cennet, Türkler bize çok iyi baktılar yemek verdiler yatacak yer verdiler, Türk güvenlik güçlerine teşekkür ediyoruz" dedi. - MUĞLA

Türkiye, Datça, Çocuk, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kurtarılan göçmen: 'Türkiye cennet' - Son Dakika


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