Kurtarılan stajyer kaptan Hamza Orhan ailesine kavuştu - Son Dakika

Kurtarılan stajyer kaptan Hamza Orhan ailesine kavuştu

14.02.2021 19:45
Kurtarılan stajyer kaptan Hamza Orhan ailesine kavuştu, System.String[]

Kurtarılan stajyer kaptan Hamza Orhan ailesine kavuştu -Stajyer Kaptan Hamza Orhan: -"Şiddete maruz kalmadan psikolojik olarak yıpratıcı zaman geçirdik" Nijerya açıklarında 21 gün önce korsanların saldırısına uğrayan 'Mozart' isimli gemiden korsanlarca kaçırılan 15 gemiciden biri olan...

Kurtarılan stajyer kaptan Hamza Orhan ailesine kavuştu

-Stajyer Kaptan Hamza Orhan:

-"Şiddete maruz kalmadan psikolojik olarak yıpratıcı zaman geçirdik"

ORDU - Nijerya açıklarında 21 gün önce korsanların saldırısına uğrayan 'Mozart' isimli gemiden korsanlarca kaçırılan 15 gemiciden biri olan Stajyer Kaptan Hamza Orhan, kurtarıldıktan sonra memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesine geldi.

Nijerya açıklarında 23 Ocak'ta korsanların saldırısına uğrayan 'Mozart' isimli gemiden Türkiye'nin girişimleriyle kurtarılan 15 gemiciden Hamza Orhan, akşam saatlerinde hava yoluyla İstanbul'dan Ordu'ya geldi. Fatsa ilçesinde yaşayan ailesi oğullarına kavuştukları için çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

Kurtarılmasında katkısı olan herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Hamza Orhan, "Devletimiz başta olmak üzere bizlerin kurtarılması için herkes büyük uğraşlar gösterdi. Ailemize kavuştuğumuz için mutluyuz. Fiziksel bir şiddete maruz kalmamış olsak da tabii ki psikolojik olarak yıpratıcı zamanlar geçirdik. Orda bulunan arkadaşlarımızla bir birimize verdiğimiz moral ve geride bıraktığımız ailelerimize kavuşma arzusu bizi ayakta tuttu. Korsanların saldırısı sırasında ben istirahat saatindeydim anonsu duyunca hemen toplanma alanına geçtim ve kaderimizi beklemeye başladık. Yetkililer altı yedi saat uğraş sonucunda bizi kurtardı. Genelde gemi kaptanıyla iletişim halinde oldular, biz sakince beklemeye devam ettik. Pazarlıklar bittikten sonra korsanların davranışları biraz değişti ama yine de teslimat sırasında bile tam anlamıyla güvende değildik. En çok ailemi özledim. Onlarla bir araya gelebildiğim için çok mutluyum" dedi.

Oğluna sağ salim kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden baba Sezai Orhan ise, "Bu süreçte bizlerin yanında olan başta Cumhurbaşkanımıza, İçişleri ve Dışişleri Bakanımıza, MİT Müsteşarımıza ve herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kurtarılan stajyer kaptan Hamza Orhan ailesine kavuştu
Kurtarılan stajyer kaptan Hamza Orhan ailesine kavuştu
Kurtarılan stajyer kaptan Hamza Orhan ailesine kavuştu
Kurtarılan stajyer kaptan Hamza Orhan ailesine kavuştu

Nijerya, Mozart, Fatsa, Ordu, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kurtarılan stajyer kaptan Hamza Orhan ailesine kavuştu - Son Dakika


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