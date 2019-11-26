Son Dakika Haberleri: Kurtarılışını milyonlarca insanın izlediği koala Lewis öldü
BBC
Son Dakika Dünya Kurtarılışını milyonlarca insanın izlediği koala Lewis öldü - Son Dakika Dünya

Kurtarılışını milyonlarca insanın izlediği koala Lewis öldü

6 saat önce

Avustralya'da meydana gelen orman yangınında Toni Doherty isimli kadın tarafından kurtarılışı kamera kaydına alınan ve videosu milyonlarca kişi tarafından izlenen koala Lewis öldü.

Kurtarılışını milyonlarca insanın izlediği koala Lewis öldü, System.String[]

Avustralya'da Toni Doherty adlı bir kadın tarafından yanan ağaçtan kurtarılma videosu dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından izlenen koala öldü.

Lewis adı verilen koala, geçen hafta ağır yanıklarla New South Wales eyaletindeki bir koala hastanesine getirilmişti.

Videoda Doherty'nin yanan ağaçlardan birinde mahsur kalan koalayı tişörtünü kullanarak kurtardığı ve daha sonra üzerine su döktüğü görülüyor. Videoda, 14 yaşında olduğu belirlenen hayvanın inlediği duyuluyor.

YÜZLERCE KOALA ÖLDÜ

Port Macquarie Koala Hastanesi veterinerleri, yaralarının iyileşme belirtisi göstermemesi üzerine hayvanın uyutulmasına karar verildiğini açıkladı.

Avustralya'da Eylül ayından beri devam eden orman yangınlarında altı kişi hayatını kaybetti. Sadece New South Wales eyaletinde bir milyon hektarlık bir alanda etkili olan yangında 500'den fazla evin yandığı belirtiliyor.

Yangınlarda Avustralya'da yüzlerce koalanın da öldüğü belirtiliyor.

Ağaçlarda yaşayan bu hayvanlar, orman yangınlarının ilk kurbanlarından biri oluyor. Koalalar yangınlarda ağaçların tepesine tırmanarak ve yumru haline gelerek kendilerini korumaya çalışıyor.

Üzerinde oldukları ağaçların tutuşması halinde koalaların kurtulma şansının olmadığı belirtiliyor.

Avustralya, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:20 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti
Şişli'de öldürülen İranlı'nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti: Yozlaşmış komutanların kökünü kazıyacağım Adana'da boğazından bıçaklanmış kadın bulundu Cinayet zanlısından şaşırtan savunma: "Aşıktım onun için öldürdüm"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 17:48:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurtarılışını milyonlarca insanın izlediği koala Lewis öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]