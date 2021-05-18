KIYI Emniyeti Genel Müdürlüğü, 'Kurtarma 13' isimli römorkörü görev yeri olan Çanakkale Boğazı'na uğurladıklarını açıkladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Boğazları bölgesinde ve deniz yetki alanlarında seyir, can, mal ve çevre emniyeti için 724 çalışan kuruluşumuz filosuna dahil olan 'Kurtarma 13' isimli römorkörümüzü görev yeri olan Çanakkale Boğazı'na uğurladık denildi.
GEMİNİN ÖZELLİKLERİ
Yapım yeri Kocaeli olan Kurtarma 13 isimli römorkörün, tam boyu 32 metre, kütük genişliği 13,17 metre, kütük derinliği ise 5,59 metre olarak ölçüldü. Römorkörün diğer özellikleri ise şöyle
Klas Kuruluşu Türk Loydu
Yapım yılı 2021
Tekne Draftı 4,67 metre
Net Tonaj 498149
Hız 13 kt
Çekici gücü 82,44 ton
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › KURTARMA 13 İSİMLİ RÖMORKÖR ÇANAKKALE BOĞAZI'NA UĞURLANDI - Son Dakika