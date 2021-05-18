KURTARMA 13 römorkörü Çanakkale Boğazı'na uğurlandı - Son Dakika

KURTARMA 13 römorkörü Çanakkale Boğazı'na uğurlandı

18.05.2021 14:45
KURTARMA 13 römorkörü Çanakkale Boğazı'na uğurlandı, System.String[]

UZMAR tarafından özel inşa edilen ve dünya klasmanında sınıfının en yüksek denizcilik ve manevra performansına sahip olan KURTARMA 13 isimli römorkör, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) filosuna törenle teslim edilerek, görev yeri olan Çanakkale Boğazı'na uğurlandı.

UZMAR tarafından özel inşa edilen ve dünya klasmanında sınıfının en yüksek denizcilik ve manevra performansına sahip olan KURTARMA 13 isimli römorkör, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) filosuna törenle teslim edilerek, görev yeri olan Çanakkale Boğazı'na uğurlandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türk Boğazları bölgesinde ve deniz yetki alanlarında seyir, can, mal ve çevre emniyeti için 7 gün 24 saat çalışan KEGM filosuna dahil edilmek üzere UZMAR tarafından özel inşa edilen KURTARMA 13 isimli römorkörün KEGM filosuna teslim edilerek görev yeri olan Çanakkale Boğazı'na uğurlandığı belirtildi.

UZMAR Tersanesi tarafından Türk Boğazları'ndaki emniyetin arttırılması, can ve mal güvenliğinin sağlanması için geliştirilen ve 10 ay gibi rekor bir sürede tamamlanarak göreve hazır hale gelen Kurtarma-13 römorkörünün, dünya klasmanında sınıfının en yüksek denizcilik ve manevra performansına sahip olduğu belirtiliyor. Kurtarma 13 ismi verilen Rastar 3200 W modeli 32 metre boyundaki römorkör Çanakkale Boğazı'nda görev yapmak üzere yola çıktı. - İSTANBUL

KURTARMA 13 römorkörü Çanakkale Boğazı'na uğurlandı
KURTARMA 13 römorkörü Çanakkale Boğazı'na uğurlandı
KURTARMA 13 römorkörü Çanakkale Boğazı'na uğurlandı
KURTARMA 13 römorkörü Çanakkale Boğazı'na uğurlandı
KURTARMA 13 römorkörü Çanakkale Boğazı'na uğurlandı

Çanakkale Boğazı, Denizcilik, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KURTARMA 13 römorkörü Çanakkale Boğazı'na uğurlandı - Son Dakika


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