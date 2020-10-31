kurtarma bölgesine 18 sorti gerçekleştirildi - Son Dakika

kurtarma bölgesine 18 sorti gerçekleştirildi
31.10.2020 23:29
kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerin sevki için son olarak Diyarbakır'dan İzmir'e havalanan 2 uçak ile birlikte toplam 18 sorti gerçekleştirildiğini açıkladı.
kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerin sevki için son olarak Diyarbakır'dan İzmir'e havalanan 2 uçak ile birlikte toplam 18 sorti gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İzmir'deki arama- kurtarma çalışmalarına katılacak AFAD ekiplerini ve araçlarını İzmir'e ulaştırma faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Son olarak Diyarbakır'dan İzmir'e havalanan 2 uçak ile birlikte bölgeye toplam 18 sorti gerçekleştirildi" denildi.
Haber: ANKARA,
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