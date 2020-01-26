Kurtarma çalışmalarını anlatan itfaiye eri gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurtarma çalışmalarını anlatan itfaiye eri gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

Kurtarma çalışmalarını anlatan itfaiye eri gözyaşlarını tutamadı

18 dakika önce

Elazığ'da UMKE görevlisinin telefonla konuşup kurtardığı Azize Çelik'in annesi olduğu öğrenilen Sakine Düşmez'in cansız bedeni enkazdan çıkartıldı.

Elazığ'da UMKE görevlisinin telefonla konuşup kurtardığı Azize Çelik'in annesi olduğu öğrenilen Sakine Düşmez'in cansız bedeni enkazdan çıkartıldı. O anları anlatan itfaiye eri gözyaşlarını tutamadı.

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken 5 katlı binada enkaz altında kalan son kişi olarak değerlendirilen Sakine Düşmez de depremden 39 saat sonra çıkartıldı. UMKE görevlisinin telefonla konuşup kurtardığı Azize Çelik'in annesi olduğu öğrenilen Sakine Düşmez, ekiplerin titiz çalışması sonucu enkazın altından çıkartıldı. Yapılan kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaşlı kadını göçüğün altından çıkartan ekipte yer alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, enkazın altında kalan kişiyi de çıkarttıklarını dile getirdi. Yaşanan depremi ve sonrasındaki kurtarma çalışmalarını anlatan itfaiye eri, gözyaşlarına hakim olamadı.

Sakine Düşmez'in de 5 katlı Aykent apartmanının enkazının altından çıkartılmasıyla birlikte Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çöken iki binaya ait enkazları kaldırma çalışmalarına iş makineleriyle devam edileceği belirtildi.

(Şinasi İnan - Rıdvan Yeşilırmak/İHA)

Kurtarma çalışmalarını anlatan itfaiye eri gözyaşlarını tutamadı

İtfaiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:05 Kaynak: İHA
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