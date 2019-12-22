Kurtarma derbisi: Fenerbahçe - Beşiktaş - Son Dakika
Son Dakika Spor Kurtarma derbisi: Fenerbahçe - Beşiktaş - Son Dakika Spor

Kurtarma derbisi: Fenerbahçe - Beşiktaş

6 saat önce

TÜRK futbolunun iki devi Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu akşam Süper Lig'de kozlarını paylaşacak.

Kurtarma derbisi: Fenerbahçe - Beşiktaş, System.String[]

TÜRK futbolunun iki devi Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu akşam Süper Lig'de kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Ev sahibi sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar ile Garry Rodrigues yok. Konuk takımda ise sakat olan Douglas ve Dorukhan Toköz forma giyemeyecek.


KAYBEDEN TARAF YANAR!


2019 yılının son derbisi niteliği taşıyan karşılaşma, iki takımın Süper Lig'deki iddiasının devamı açısından büyük önem taşıyor. 25 puanlı Fenerbahçe, 16. haftaya lider Demir Grup Sivasspor'un 8 puan gerisinde girerken, Beşiktaş ise 6 puan arkasında. Dolayısıyla beraberlik dahi iki ekibe yaramıyor.


HOCALAR iÇiN ÇOK KRiTiK


Futbolseverlerin heyecanla beklediği derbiyi kazanan takım zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmekle kalmayıp, teknik direktörüne de rahat nefes aldıracak. Zira iki ekibin hocaları Ersun Yanal ve Abdullah Avcı, beklenmedik puanları nedeniyle büyük baskı altındalar. Özellikle de Yanal açısından durum kritik; olası bir mağlubiyet halinde tecrübeli teknik adamla yolların ayrılması ihtimali iyice artacak.


KADIKÖY'DE F.BAHÇE FARKI


Saha ve seyirci avantajına sahip Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı evindeki son 17 maçı yitirmedi. Sarı lacivertliler, 17 Nisan 2005'teki 4-3'lük lig mağlubiyetinin ardından siyah beyazlılar ile Kadıköy'de yaptığı 17 resmi karşılaşmada 1'i hükmen olmak üzere 10 kez kazandı, 7 kez de berabere kaldı.


GOLLÜ GEÇER


Fenerbahçe, bu sezon iç sahadaki 7 lig maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alırken, bu karşılaşmaların 6'sında gol yedi.


FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ: Altay, Isla, Serdar, Zanka, Dirar, Ozan, Emre, Gustavo, Kruse, Deniz, Muriç


BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Diaby, Ljajic, Caner, Burak


Ülker Stadı, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 08:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Obradovic'e büyük destek! Ali Koç heyecanlandırdı
Vedat Muriqi eşiyle kahvaltıya gitti, büyük sürpriz yaşadı Fenerbahçe, derbi maçta tribünlerden 4 milyon lira gelir elde edecek Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim için istifa sözleri

Son Dakika Haberleri
15:02 ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor
15:00 Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor
14:57 Fenerbahçe, derbi maçta tribünlerden 4 milyon lira gelir elde edecek - Son Dakika Spor
14:56 Abonelerimize CANLI YAYIN duyurusu: Beşiktaş taraftarının derbi yolculuğunu 15.15 itibariyle CANLI... - Son Dakika Spor
14:46 İsmail Köybaşı o anısını anlattı: Arkamda Arda Turan... - Son Dakika Spor
14:21 Vedat Muriqi eşiyle kahvaltıya gitti, büyük sürpriz yaşadı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 15:06:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurtarma derbisi: Fenerbahçe - Beşiktaş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]