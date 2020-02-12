Kurtarma ekibi çığ bölgesine ulaşamadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kurtarma ekibi çığ bölgesine ulaşamadı - Son Dakika

Kurtarma ekibi çığ bölgesine ulaşamadı

6 saat önce

Van-Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat tarihinde çığ düşen bölgeye gitmek üzere yola çıkan teknik heyet geri dönmek zorunda kaldı.

Kurtarma ekibi çığ bölgesine ulaşamadı, System.String[]

Van- Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat tarihinde çığ düşen bölgeye gitmek üzere yola çıkan teknik heyet geri dönmek zorunda kaldı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van-Bahçesaray kara yolundaki çığ bölgesine gitmek üzere sabah saatlerinde yeniden yol açma çalışması başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Ekiplerin çığ bölgesine 4 kilometre kala yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD, jandarma, UMKE, Meteoroloji ve Karayollarından teknik heyetin yaptığı değerlendirme sonrası çalışmalara ara vererek geri dönmüştür. Bölgede hava koşullarının normale dönmesi sonrası Görentaş Bakım Evinde bekletilen iş makineleri yol açma çalışmalarına yeniden başlayacaktır" denildi. - VAN

Bahçesaray, Sabah, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de en çok pas yapan 6. oyuncu oldu
Liverpool, Van Dijk'a yıllık 9.4 milyon euro teklif edecek Kendini erkek gibi hisseden kadın, 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp alıkoydu Özgür Arduç'un davasında gerekçeli karar: Sadece insan öldürmüş olmak için cinayeti işledi

Son Dakika Haberleri
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 20:10:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurtarma ekibi çığ bölgesine ulaşamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]