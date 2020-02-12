Kurtarma ekibi çığ bölgesine ulaşamadı - Son Dakika

Kurtarma ekibi çığ bölgesine ulaşamadı

Van-Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat tarihinde çığ düşen bölgeye gitmek üzere yola çıkan teknik heyet geri dönmek zorunda kaldı.

Van- Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat tarihinde çığ düşen bölgeye gitmek üzere yola çıkan teknik heyet geri dönmek zorunda kaldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van-Bahçesaray kara yolundaki çığ bölgesine gitmek üzere sabah saatlerinde yeniden yol açma çalışması başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Ekiplerin çığ bölgesine 4 kilometre kala yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD, jandarma, UMKE, Meteoroloji ve Karayollarından teknik heyetin yaptığı değerlendirme sonrası çalışmalara ara vererek geri dönmüştür. Bölgede hava koşullarının normale dönmesi sonrası Görentaş Bakım Evinde bekletilen iş makineleri yol açma çalışmalarına yeniden başlayacaktır" denildi. - VAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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