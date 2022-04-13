Kurtarma ekibi yıkıntıların arasındaki yavru köpeği sağ çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Kurtarma ekibi yıkıntıların arasındaki yavru köpeği sağ çıkardı

13.04.2022 14:43

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların en yoğun yaşandığı Donbas bölgesinde bulunan Donetsk'te bombardımanın ardından yıkılan binanın enkazından yavru bir köpek saatler sonra sağ çıkarıldı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların en yoğun yaşandığı Donbas bölgesinde bulunan Donetsk'te bombardımanın ardından yıkılan binanın enkazından yavru bir köpek saatler sonra sağ çıkarıldı. Büyük bölümü yıkılan evin enkazdan mucize eseri sağ kurtulan 77 yaşındaki Donetsk sakini, molozlar arasından köpeğinin sesinin gelmesi üzerine kurtarma ekiplerine haber verdi. Ukraynalı kurtarma ekibi, titiz bir çalışma sonucunda yıkıntılar arasında sıkışan köpeği çıkararak yaşlı adama teslim etti.

Kurtarma ekibi yıkıntıların arasındaki yavru köpeği sağ çıkardı
Kurtarma ekibi yıkıntıların arasındaki yavru köpeği sağ çıkardı
Kurtarma ekibi yıkıntıların arasındaki yavru köpeği sağ çıkardı

YORUMLAR
500

Ukrayna, Donbas, Köpek, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kurtarma ekibi yıkıntıların arasındaki yavru köpeği sağ çıkardı - Son Dakika


Son Dakika
16:09 Kümede kalma ihtimali zorlaşan Göztepe'de ayrılıklar yaşanıyor! Ndiaye'nin ardından Obinna Nwobodo da yollarını ayırdı
16:02 Yasmin Erbil, sosyal medyayı salladı! "Yaz kızıyım" sözleriyle bikinili fotoğrafını paylaştı
15:57 Brezilya'yı karıştıran iddia! Savunma Bakanlığı 60 adet penis implantı ve 35 bin doz cinsel güç artırıcı hap satın aldı
15:52 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na kapatma davası açıldı! Derneğe destek yağdı
15:50 Kenan Çoban oğluyla fotoğrafını paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aynı babası
15:50 Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde! En az 2 bin 500 TL istiyorlar
15:43 Kara Tahta dizisinde bugün neler olacak? Memleketine dönen beklenmedik misafir kim?
15:29 Sokak ortasında sandalye atıp "erkekseniz gelin" diyen Suriyeli konuştu: Kimseye hakaret etmedim
15:26 Kıvanç Tatlıtuğ "Oğlunuzun adı neden "Kurt " olacak?" sorusunu yanıtladı: Aile kuran güçlü bir karakter anlamı var
15:25 CHP Sözcüsü'nden bomba gaf: Ülkemizdeki en büyük sorun genel başkanımız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 16:18:00. #1.12#
SON DAKİKA: Kurtarma ekibi yıkıntıların arasındaki yavru köpeği sağ çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement