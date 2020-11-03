Kurtarma ekibindeki 98 santimetre boyundaki Çelik, çalışmalara katılmadığı iddialarını yanıtladı - Son Dakika

Kurtarma ekibindeki 98 santimetre boyundaki Çelik, çalışmalara katılmadığı iddialarını yanıtladı

03.11.2020 17:54
Kurtarma ekibindeki 98 santimetre boyundaki Çelik, çalışmalara katılmadığı iddialarını yanıtladı, System.String[]

İZMİR depreminin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken 98 santimetre boyu ile çalışmalara katılan ve boyunun avantajını kullanarak girilmesi zor yerlere daha kolay giren Rıdvan Çelik (29), çalışmalara katılmadığı yönündeki iddiaları yalanladı.

İZMİR depreminin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken 98 santimetre boyu ile çalışmalara katılan ve boyunun avantajını kullanarak girilmesi zor yerlere daha kolay giren Rıdvan Çelik (29), çalışmalara katılmadığı yönündeki iddiaları yalanladı. Ekip arkadaşlarıyla kameralara poz veren Çelik, "1.80 santimetrelik birinin 30 santimetrelik bir göçüğe girmesi mümkün değil ancak ben eğildiğim zaman 33-34 santimetreye kadar küçülebiliyorum. Biz kafamıza göre iş yapmıyoruz. AFAD ve ANDA koordinatörlüğünde çalışıyoruz" dedi.

Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından İzmir'e gelen arama kurtarma ekipleri, kurtardıkları canlar ile gönüllere taht kurmaya devam ediyor. Arama kurtarma görevlileri, yaşanan acılara rağmen enkazdan çıkarttıkları her canlı kişi ile umutları yeşertirken, İstanbul'dan gelen ekip içerisinde yer alan Rıdvan Çelik, 98 santimetre boyu ile dikkati üzerine çekti. Çalışma arkadaşları ile birlikte Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazında kurtarma çalışmalarına başlayan Çelik, bedeninin avantajını kullanarak, cesaret isteyen boşluklarda canlı araması yaptı. Boyunun avantajını kullanarak girilmesi zor yerlere daha kolay giren Rıdvan Çelik, hakkında çıkan çalışmalara katılmadığı yönündeki iddiaları yalanladı. Bu iddiaların doğru olmadığını söyleyen Çelik, "Ben buradayım. Her gün buradaydık. Vatandaşlarla da ilgilendim, lojistik destek de sağladım, sokak hayvanlarına mama da dağıttım. 1.80 santimetrelik birinin 30 santimetrelik bir göçüğe girmesi mümkün değil ancak ben eğildiğim zaman 33-34 santimetreye kadar küçülebiliyorum. Biz kafamıza göre iş yapmıyoruz. AFAD ve ANDA koordinatörlüğünde çalışıyoruz" dedi.

Sosyal sorumluluk projelerine de katılan Çelik, "Enkaz alanında ve enkaz dışında çalışıyoruz. Geldiğim gün Emrah Apartmanı'nda ve dün Doğanlar Apartmanı'nda enkaz çalışmalarına katıldım. İlk arama kurtarma deneyimim burası oldu ancak daha öncesinde Suriye'de sosyal sorumluluk projelerine katılmıştım" diye konuştu.'RIDVAN AĞABEYİN AVANTAJI BÜYÜK'

Çelik'in çalışma arkadaşı ANDA Arama Kurtarma Ege Bölge Koordinatörü İdris Delibalta ise, "Rıdvan ağabey 6 aydır bizim aramızda. Rıdvan ağabeyin bize çok avantajı var. Enkazda girilemeyen yerlere giriyor. Ben 1.80 boyundayım benim giremediğim yerlerde o çalışabiliyor. Oradan ufak bir ses alması bile bizim için avantaj. Yağcıoğlu apartmanında birkaç yere girdi ama herhangi bir sonuç alamamıştık. Çalışmalara devam ediyoruz" diye konuştu.


Kurtarma ekibindeki 98 santimetre boyundaki Çelik, çalışmalara katılmadığı iddialarını yanıtladı
Kurtarma ekibindeki 98 santimetre boyundaki Çelik, çalışmalara katılmadığı iddialarını yanıtladı
Kurtarma ekibindeki 98 santimetre boyundaki Çelik, çalışmalara katılmadığı iddialarını yanıtladı
Kurtarma ekibindeki 98 santimetre boyundaki Çelik, çalışmalara katılmadığı iddialarını yanıtladı
Kurtarma ekibindeki 98 santimetre boyundaki Çelik, çalışmalara katılmadığı iddialarını yanıtladı
Kurtarma ekibindeki 98 santimetre boyundaki Çelik, çalışmalara katılmadığı iddialarını yanıtladı
Kurtarma ekibindeki 98 santimetre boyundaki Çelik, çalışmalara katılmadığı iddialarını yanıtladı

Arama Kurtarma, Rıdvan Çelik, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kurtarma ekibindeki 98 santimetre boyundaki Çelik, çalışmalara katılmadığı iddialarını yanıtladı - Son Dakika


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