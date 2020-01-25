Kurtarma ekipleri, deprem nedeniyle Elazığ'a gönderildi - Son Dakika

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Kurtarma ekipleri, deprem nedeniyle Elazığ'a gönderildi
6 saat önce
Ağrı'da AFAD ekiplerinin deprem bölgesi Elazığ'a gönderilmesi AFAD İl Müdürü Necati Oruk ile röportaj Ekiplerin yola çıkması AĞRI - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Ağrı'dan AFAD ve 20 kişilik arama kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:06 Kaynak: AA
Ağrı'da AFAD ekiplerinin deprem bölgesi Elazığ'a gönderilmesi
AFAD İl Müdürü Necati Oruk ile röportaj
Ekiplerin yola çıkması AĞRI - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Ağrı'dan AFAD ve 20 kişilik arama kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.
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