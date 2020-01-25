Kurtarma ekipleri, deprem nedeniyle Elazığ'a gönderildi - Son Dakika

Ekiplerin yola çıkması AĞRI - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Ağrı'dan AFAD ve 20 kişilik arama kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

AFAD İl Müdürü Necati Oruk ile röportaj

Ağrı 'da AFAD ekiplerinin deprem bölgesi Elazığ 'a gönderilmesi

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