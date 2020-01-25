Kurtarma ekipleri, deprem nedeniyle Elazığ'a gönderildi - Son Dakika
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Kurtarma ekipleri, deprem nedeniyle Elazığ'a gönderildi

6 saat önce

Ağrı'da AFAD ekiplerinin deprem bölgesi Elazığ'a gönderilmesi AFAD İl Müdürü Necati Oruk ile röportaj Ekiplerin yola çıkması AĞRI - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Ağrı'dan AFAD ve 20 kişilik arama kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

Ağrı'da AFAD ekiplerinin deprem bölgesi Elazığ'a gönderilmesi

AFAD İl Müdürü Necati Oruk ile röportaj

Ekiplerin yola çıkması AĞRI - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Ağrı'dan AFAD ve 20 kişilik arama kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

Kurtarma ekipleri, deprem nedeniyle Elazığ'a gönderildi

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:06 Kaynak: AA
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