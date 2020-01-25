Kurtarma ekipleri, enkaz altındaki Azize ile telefon bağlantısı kurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurtarma ekipleri, enkaz altındaki Azize ile telefon bağlantısı kurdu - Son Dakika

Kurtarma ekipleri, enkaz altındaki Azize ile telefon bağlantısı kurdu

6 saat önce

KURTARMA EKİBİ, AZİZE'YE "AŞAĞIDAKİ HERKESİN ŞU ANDA ANNESİ SENSİN TÜM GÜÇ SENDE" DİYE SESLENDİ Elazığ'daki göçük altında kalan Azize isimli bir kadın, arama kurtarma ekibi ile telefon bağlantısı ile iletişim kurdu.

Kurtarma ekipleri, enkaz altındaki Azize ile telefon bağlantısı kurdu, System.String[]

KURTARMA EKİBİ, AZİZE'YE "AŞAĞIDAKİ HERKESİN ŞU ANDA ANNESİ SENSİN TÜM GÜÇ SENDE" DİYE SESLENDİ

Elazığ'daki göçük altında kalan Azize isimli bir kadın, arama kurtarma ekibi ile telefon bağlantısı ile iletişim kurdu. Arama kurtarma ekibi Azize isimli kadına, "Sen bir annesin. Aşağıdaki herkesin şu anda annesi sensin. Bizim tek iletişim kurduğumuz kişi sensin. Tüm güç sende. Sen daha güçlü olacaksın. Ağlamıyorsun sakin olup hepsine destek oluyorsun. Konuşabilen herkese seslen. Hepsini konuştur. Hiçkimse uyumasın" dedi.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında olan Azize isimli bir kadın, arama kurtarma ekibine telefon bağlantısı ile bağlanarak durumuna ilişkin bilgi verdi. Arama kurtarma ekibi, enkaz altındaki kadına sakin olması gerektiğini ve enkaz altında bulunan diğer yakınlarına da seslenerek onları uyanık tutması gerektiğine ilişkin uyarılarda bulundu.

Arama kurtarma ekibi, Azize isimli kadına telefon bağlantısında şu ifadeleri kullandı: "Telefonunun şarjı bitmesin. Telefonunu kendinden uzak tutma. Eşin konuşuyor mu? Konuşabilen herkese seslen. Hepsini konuştur. Hiçkimse uyumasın. Herhangi birinin sesi kesildiği zaman hemen bize seslen biz yukarıdayız. Burnunuzdan nefes alın ağızınızdan verin. Korkacak birşey yok hepimiz yukarıdayız sakin olun.

AŞAĞIDAKİ HERKESİN ŞU ANDA ANNESİ SENSİN

Sen bir annesin. Aşağıdaki herkesin şu anda annesi sensin. Bizim tek iletişim kurduğumuz kişi sensin. Tüm güç sende. Sen daha güçlü olacaksın. Ağlamıyorsun sakin olup hepsine destek oluyorsun."

Görüntü dökümü

-Arama kurtarma ekibinin Azize isimli kadınla telefonda konuşması

-Detaylar

ELAZIĞ -DHA


Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:00 Kaynak: DHA
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