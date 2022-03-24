Kurtarma Ekipleri Uçağın Düştüğü Alanda Yağmurun Tetiklediği Heyelan Kalıntılarını Temizliyor - Son Dakika
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Kurtarma Ekipleri Uçağın Düştüğü Alanda Yağmurun Tetiklediği Heyelan Kalıntılarını Temizliyor

24.03.2022 12:37
Kurtarma Ekipleri Uçağın Düştüğü Alanda Yağmurun Tetiklediği Heyelan Kalıntılarını Temizliyor

NANNİNG, 24 Mart (Xinhua) — China Eastern Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının Guangxi bölgesinin Tengxian ilçesindeki dağlık bir alana düştüğü bölgede Çarşamba akşamından bu yana aralıksız yağmur yağıyor. Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla kurtarma ekipleri heyelan kalıntılarını temizlemeyi başardılar ancak yağmuru emerek çamurlaşan toprak, yürüyerek ilerlemeyi zorlaştırmaya devam ediyor. Ekipler, kurtarma çalışmasını kolaylaştırmak […]

NANNİNG, 24 Mart (Xinhua) — China Eastern Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının Guangxi bölgesinin Tengxian ilçesindeki dağlık bir alana düştüğü bölgede Çarşamba akşamından bu yana aralıksız yağmur yağıyor. Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla kurtarma ekipleri heyelan kalıntılarını temizlemeyi başardılar ancak yağmuru emerek çamurlaşan toprak, yürüyerek ilerlemeyi zorlaştırmaya devam ediyor. Ekipler, kurtarma çalışmasını kolaylaştırmak için zemine bambu çerçeveler yerleştirdi.

Kazanın meydana geldiği temel alanda kazıcılar ve diğer ekipmanlar çalışmaya yeniden başlamak için hazır durumda. Bölge meteoroloji bürosu saat 08.00'da yayınladığı hava tahmininde Tengxian'da önümüzdeki 12 saat boyunca hafif-orta kuvvette yağış beklendiğini, toplam yağışın 5 ila 8 mm ve sıcaklığın 12 ila 18 santigrat derece olmasının tahmin edildiğini söyledi. Hava şartlarının kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilemeye devam etmesi bekleniyor.

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Boeing 737, Mart, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Kurtarma Ekipleri Uçağın Düştüğü Alanda Yağmurun Tetiklediği Heyelan Kalıntılarını Temizliyor - Son Dakika


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