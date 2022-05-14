Kurtarma Ekipleri, Yunnan Doğa Koruma Alanında Kaybolan 13 Kişiden 7'sini Buldu - Son Dakika
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Kurtarma Ekipleri, Yunnan Doğa Koruma Alanında Kaybolan 13 Kişiden 7'sini Buldu

14.05.2022 17:21
Kurtarma Ekipleri, Yunnan Doğa Koruma Alanında Kaybolan 13 Kişiden 7'sini Buldu

KUNMİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletindeki yerel yetkililer tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin bir doğa koruma alanında kaybolan 13 kişilik bir gruptan yedi kişiyi bulduğu belirtildi.

KUNMİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletindeki yerel yetkililer tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin bir doğa koruma alanında kaybolan 13 kişilik bir gruptan yedi kişiyi bulduğu belirtildi. Yunnan'a bağlı Yangbi İlçesindeki yetkililere göre, 13 kişilik grup, yerel yetkililere haber vermeden, bir kontrol noktasının çevresinden geçerek Cangshan Dağı'na girdikten sonra dağda kayboldu. Kaybolanları aramak için 200'den fazla kişiden oluşan kurtarma ekibi dağa gönderildi. Bulunan kişilerin durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Kurtarma Ekipleri, Yunnan Doğa Koruma Alanında Kaybolan 13 Kişiden 7'sini Buldu - Son Dakika
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