Kurtarma ekiplerinin turizm sezonu mesaisi

DURMUŞ GENÇ - Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlayan Muğla ve ilçelerinde görevli kurtarma ekipleri, "imdat" çağrısı yapan herkesin yardımına koşuyor.

ALİ RIZA AKKIR - DURMUŞ GENÇ - Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlayan Muğla ve ilçelerinde görevli kurtarma ekipleri, "imdat" çağrısı yapan herkesin yardımına koşuyor.

Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ile ilçelerde görevli Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, yardıma ihtiyacı olanlar için 24 saat hazır bekliyor.

Özellikle turizm sezonunda sık sık düşme, mahsur kalma ve kazaların yaşandığı bölgede, ekipler zor arazi şartlarında yaralıya ulaşmak için mücadele ediyor. Mesai gözetmeksizin çalışan ekipler, yardıma ihtiyacı olan diğer canlılara da el uzatıyor.

Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Temel Kışlal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte doğa afetlerin yanı sıra coğrafi özelliklerinden dolayı yerli ve yabancı ziyaretçilerin 4 mevsim doğa sporları yaptığını, bunun da kaza ve sağlık riski oluşturduğunu söyledi.

Bölgede zaman zaman istenmeyen kazaların ve kayıp olaylarının meydana geldiğini belirten Kışlal, "Afet ve acil durumlarda insan hayatını kurtarmaya yönelik arama ve kurtarma faaliyetleri gerekli her türlü teçhizatla donatılmış, özel eğitim görmüş personelden oluşan AFAD Arama Kurtarma ekibimiz tarafından ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak yürütülmektedir." dedi.

Yıl içerisinde 150'nin üzerinde olaya müdahalede bulunduklarını anlatan Kışlal, şöyle konuştu:

"Daha çok trafik kazaları, mahsur kalma, kayıp, iş kazası, KBRN maddeleri, yangın ile deprem, sel ve heyelan gibi doğa olaylarında çalışma yürütüyoruz. En sıkıntılı olaylar Ölüdeniz'deki yamaç paraşütü gibi hava kazalarıdır. Kazazedeye ulaşım yerine göre çok zor ya da imkansız oluyor. Müdahale süresinin uzun olması nedeniyle hayati tehlikenin oluşması yaşanıyor. Hava taşıtı kazaları risk derecesi yüksek özel durumlar. Paraşüt kazalarında hava koşulları, uygun ekipman ve ekipmanın kontrolü önem taşımaktadır."

Kışla, afet ve acil durumlara karşı bilinçli, hazırlıklı, dirençli olunması durumunda karşılaşılacak zararların en az seviyede olacağını dile getirdi.

Muğla Ulusal Medikal Kurtarma Koordinatörü Oktay Yaşar ise UMKE'nin afet ile olağan dışı durumlarda aldığı özel eğitim ve donanımla, kazazedelere olay yerinde en kısa sürede imkan ve kabiliyetlerini kullanarak müdahale ettiğini söyledi.

Yaşar, Muğla UMKE'nin 157 personel ve 7 donanımlı UMKE aracıyla görev

yaptığına işaret etti. Yaşar, personelin doktor, sağlık memuru, hemşire, ATT, paramedik ve ebelerden oluştuğunu da dile getirdi.

UMKE personelinin afet ve olağan dışı durumlarda 5'er kişilik timler halinde görev yaptığını vurgulayan Yaşar, "Personel, asli görevlerinin dışında gönüllü olarak UMKE personeli olmakta ve yıl içerisinde

yapılan eğitimleri ile bilgi ve becerilerini geliştirmektedir. UMKE ekipleri Fethiye, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Menteşe, Marmaris, Milas ve

Bodrum bölgelerinde tam donanımlı UMKE aracı ile afet ve olağan dışı

durumlara en kısa sürede, etkin bir şekilde müdahale etmek için hazır bekliyor." diye konuştu.

Yaşar, 2018'de UMKE ekiplerinin deprem, su baskını, yangın, maden ocağı göçükleri, dağlık

arazide mahsur kalma, kaybolma, paraşüt kazaları, arama ve kurtarma gerektiren trafik kazalarına müdahale ettiğini ifade etti.

İlk 5 ayda 40 vaka ihbarından 26'sı paraşüt kazası

Muğla UMKE ekiplerinin bu yılın ilk 5 ayında 40 vaka ihbarına çıktığını bildiren Yaşar, bunların 26'sını Fethiye Babadağ bölgesindeki paraşüt kazası ihbarının oluşturduğunu anlattı.

Muğla'ya tatile gelen ziyaretçilerin gidecekleri yerlere bölgeyi iyi tanıyan rehber eşliğinde ulaşmalarını tavsiye eden Yaşar, dağ ve zor arazi şartlarına uygun kıyafet ile güvenlik ekipmanlarının da tam olmasının güvenlik ve sağlık açısından önem arz ettiğini vurguladı.

AKUT Fethiye ekip lider yardımcısı Birol Coştu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2010'da kurulan Fethiye ekibinde 40 gönüllü bulunduğunu, eğitimlerini tamamlayan 17 kişinin operasyonlara çıkma yetisine sahip olduğunu söyledi.

Gönüllüler içerisinde öğrenci, öğretmen, mühendis ve serbest meslek sahibi kişilerin yer aldığını belirten Coştu, "Özellikle turizm sezonunda bölgemizde sürekli kaza ve düşme vakaları yaşanıyor. 112 Acil Çağrı Merkezi ya da kolluk kuvvetlerinden gelen ihbar üzerine operasyon merkezinde en kısa sürede toplanıp, operasyon olacak bölgeyle ilgili kritik yaparak operasyona çıkıyoruz. Amacımız zor durumda kalanlara bir el uzatmak." dedi.

Coştu, AKUT Fethiye'nin kurulduğu yıldan bu yana 200 operasyon gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Tüm canlılara el uzatılıyor

Sadece insanlara değil tüm canlılara el uzattıklarını vurgulayan Coştu, şunları söyledi:

"Su borusuna sıkışan bir kaplumbağa, olta ipine dolaşmış bir martı ve bölgede sıkça rastlanan keçi kurtarama operasyonları bunlara örnek olabilir. Operasyonlarda AFAD ve UMKE gibi kurumlarla da iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Bölgenin turistik olması sebebiyle özellikle vakalar yaz aylarında daha sık yaşanıyor. 7 gün 24 saat operasyon için hazırlıklıyız. Operasyonu sonunda bir canı kurtarmanın mutluluğuyla eve dönüyoruz."

Arazi şartlarının zor olması nedeniyle iple erişim teknikleri, navigasyon kullanımı, sedyeyle taşıma yaptıklarını anlatan Coştu, operasyonların bazen 24 saatten fazla sürdüğünü kaydetti.

Ekibin ilk yardım bilgisine sahip olduğunu, sağlık ekiplerinin bulunmadığın yerlerde yaralıya ilk yardım müdahaleyi de yaptıklarını dile getiren Coştu, en kısa sürede sağlık ekiplerine ulaştırmak için mücadele ettiklerini ifade etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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