Son Dakika Haberleri: Kurtarma Gemisi Sea-Watch 3 Göçmenler İçin Sicilya Limanına Gidiyor

Kurtarma Gemisi Sea-Watch 3 Göçmenler İçin Sicilya Limanına Gidiyor

1 saat önce

Alman yardım grubuna ait Sea-Watch 3 adlı kurtarma gemisi, 47 göçmeni karaya çıkarmak için Sicilya limanına gidiyor.

Kurtarma Gemisi Sea-Watch 3 Göçmenler İçin Sicilya Limanına Gidiyor, System.String[]
Alman yardım grubuna ait Sea-Watch 3 adlı kurtarma gemisi, 47 göçmeni karaya çıkarmak için Sicilya limanına gidiyor.

Alman yardım grubu Sea-Watch 3'e ait "Sea-Watch 3" adlı kurtarma gemisi, İtalya'nın diğer Avrupa ülkelerine gemideki mültecileri kabul etme baskısı ve yardım gemilerinin limanlarına girmesini reddetmesi üzerine yaklaşık 2 haftadır denizde bekletilen 47 göçmeni karaya çıkarmak için Sicilya limanına gidiyor. İtalyan Sahil Güvenlik gemileri, Sea-Watch 3'e Catania limanına kadar eşlik etti.

Alman sivil yardım kuruluşunun desteğiyle görev yapan Hollanda bayraklı The Sea-Watch 3 adlı gemi, yaklaşık 1 hafta önce Libya açıklarında bir bot üzerindeki 47 göçmeni kurtararak İtalya kıyılarına getirmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mültecilerin en yakın güvenli limana çekilmesi ve daha sonra hangi ülkelere paylaştırılacağının konuşulması gerektiğini söylemişti. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise, hafta başında yaptığı açıklamada yarım düzine Avrupa ülkesinin 19 Ocak'ta Libya açıklarında kurtarılan göçmenleri almaya karar verdiğini, böylelikle İtalya'nın bu yükü tek başına taşımamış olacağını söylemişti. İtalya hükümeti, insani yardım gemilerinin limanlara yanaşmasını diğer ülkeleri sığınmacıları almaya zorlamak amacıyla reddetmişti. İtalya Başbakanı Conte, Salı günü yaptığı açıklamada Sicilya Adası açıklarında günlerdir bekleyen ve 47 göçmeni taşıyan arama kurtarma gemisi Sea-Watch 3'teki mülteciler için beş ülkeden yardım talebi geldiğini söylemişti.

Sea-Watch 3 adlı kurtarma gemisi, Ocak ayı başında Akdeniz açıklarında yine göçmenleri kurtarmış, gemi Malta açıklarında 19 gün bekletildikten sonra en yakın limana yanaşmasına izin verilmişti. Sonrasında İtalya ve Malta dahil 8 Avrupa Birliği ülkesi, Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerin ülkelerine kabulü üzerinde anlaşmaya varmıştı.

İtalya, yoğun göçmen akışı sebebiyle Haziran ayı sonunda Akdeniz'den gelen düzensiz göçmenlere kıyılarını kapatmıştı. - SİCİLYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:10 Kaynak: İHA

İtalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İtalyan Futbolunda Irkçılığa Karşı Kural Değişikliği Fiorentina, Roma'ya Gol Yağdırdı: 7-1

Juventus, İtalya Kupasına Veda Etti! Sahadaki Böceği Ezen Görevli, Alman Tenisçi Lisicki'yi Şaşkına Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 15:03:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurtarma Gemisi Sea-Watch 3 Göçmenler İçin Sicilya Limanına Gidiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]