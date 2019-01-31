Kurtarma Gemisi Sea-Watch 3 Göçmenler İçin Sicilya Limanına Gidiyor

Alman yardım grubuna ait Sea-Watch 3 adlı kurtarma gemisi, 47 göçmeni karaya çıkarmak için Sicilya limanına gidiyor.
Alman yardım grubu Sea-Watch 3'e ait "Sea-Watch 3" adlı kurtarma gemisi, İtalya
'nın diğer Avrupa
ülkelerine gemideki mültecileri kabul etme baskısı ve yardım gemilerinin limanlarına girmesini reddetmesi üzerine yaklaşık 2 haftadır denizde bekletilen 47 göçmeni karaya çıkarmak için Sicilya limanına gidiyor. İtalyan Sahil Güvenlik gemileri, Sea-Watch 3'e Catania limanına kadar eşlik etti.
Alman sivil yardım kuruluşunun desteğiyle görev yapan Hollanda
bayraklı The Sea-Watch 3 adlı gemi, yaklaşık 1 hafta önce Libya
açıklarında bir bot üzerindeki 47 göçmeni kurtararak İtalya kıyılarına getirmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
, mültecilerin en yakın güvenli limana çekilmesi ve daha sonra hangi ülkelere paylaştırılacağının konuşulması gerektiğini söylemişti. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise, hafta başında yaptığı açıklamada yarım düzine Avrupa ülkesinin 19 Ocak'ta Libya açıklarında kurtarılan göçmenleri almaya karar verdiğini, böylelikle İtalya'nın bu yükü tek başına taşımamış olacağını söylemişti. İtalya hükümeti, insani yardım gemilerinin limanlara yanaşmasını diğer ülkeleri sığınmacıları almaya zorlamak amacıyla reddetmişti. İtalya Başbakanı Conte, Salı günü yaptığı açıklamada Sicilya Adası
açıklarında günlerdir bekleyen ve 47 göçmeni taşıyan arama kurtarma gemisi Sea-Watch 3'teki mülteciler için beş ülkeden yardım talebi geldiğini söylemişti.
Sea-Watch 3 adlı kurtarma gemisi, Ocak ayı başında Akdeniz
açıklarında yine göçmenleri kurtarmış, gemi Malta
açıklarında 19 gün bekletildikten sonra en yakın limana yanaşmasına izin verilmişti. Sonrasında İtalya ve Malta dahil 8 Avrupa Birliği
ülkesi, Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerin ülkelerine kabulü üzerinde anlaşmaya varmıştı.
İtalya, yoğun göçmen akışı sebebiyle Haziran ayı sonunda Akdeniz'den gelen düzensiz göçmenlere kıyılarını kapatmıştı. - SİCİLYA