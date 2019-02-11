Son Dakika Haberleri: Kurtarma Gemisine Alan Kurdi'nin Adı Verildi

Kurtarma Gemisine Alan Kurdi'nin Adı Verildi

1 saat önce

Akdeniz'de sığınmacıları kurtarma görevini sürdüren "Professor Albrecht Penck" isimli gemiye, 2015 yılının Eylül ayında Bodrum açıklarında boğularak ölen Suriyeli çocuk Alan Kurdi'nin adı verildi.

Kurtarma Gemisine Alan Kurdi'nin Adı Verildi, System.String[]
Akdeniz'de sığınmacıları kurtarma görevini sürdüren "Professor Albrecht Penck" isimli gemiye, 2015 yılının Eylül ayında Bodrum açıklarında boğularak ölen Suriyeli çocuk Alan Kurdi'nin adı verildi.

Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyeli bir ailenin çocuğu olan üç yaşındaki Alan Kurdi, 2015'in Eylül ayında Bodrum açıklarında boğulmuş ve cesedi kıyıya vurmuştu. Alan Kurdi'nin sahildeki cansız bedenini gösteren fotoğraf dünya kamuoyunu harekete geçirmiş ve Suriye'deki insani kriz dünya gündemine taşınmıştı. Alman yardım kuruluşu Sea-Eye, Akdeniz'de kurtarma faaliyetlerini sürdüren "Professor Albrecht Penck" gemisinin ismini "Alan Kurdi" olarak değiştirdi. İspanya'nın Palma de Mallorca limanında yapılan isim verme töreninde bulunan Alan Kurdi'nin babası Abdullah Kurdi basın mensuplarına konuştu. Kurdi gemiye oğlunun adının iyi bir amaç için kullanılacağına dikkat çekerek, "Bugün benim için çok zor bir gün zira birçok anıyı yeniden yaşıyorum. Alman kurtarma gemisinin oğlumun adını taşıyacağı için mutluyum" dedi. Törende konuşan Sea-Eye Sözcüsü Carlotta Weibl, "Alan Kurdi'nin ismi, bize yaptığımız işi hatırlatacak" diye konuştu.

Geminin sahibi Sea-Eye kuruluşunun verilerine göre, 2016 yılında Akdeniz'de düzenlediği yaklaşık 60 kurtarma operasyonunda 14 binden fazla sığınmacıyı boğulmaktan kurtardı. - MALLORCA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:28 Kaynak: İHA

Akdeniz, Bodrum, Eylül, Güncel
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