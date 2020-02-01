(Kurtarma görüntüleriyle) SARIYER'DE ORMANDAKİ KUYUYA DÜŞEN KİŞİ 48 SAAT SONRA KURTARILDI - Son Dakika

(Kurtarma görüntüleriyle) SARIYER'DE ORMANDAKİ KUYUYA DÜŞEN KİŞİ 48 SAAT SONRA KURTARILDI

Sarıyer, Bahçeköy Ormanı'nda 12 metrelik kuyuya düşen kişi 48 saat sonra kurtarıldı.

Sarıyer, Bahçeköy Ormanı'nda 12 metrelik kuyuya düşen kişi 48 saat sonra kurtarıldı. Olay, Sarıyer Bahçeköy Ormanı'nda meydana geldi. Perşembe günü akşam saatlerinde evinden ayrılarak ormana gittiği belirtilen Ali Kılınç'tan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Kılınç'ın Bahçeköy Ormanı'nda kaybolmuş olabileceğini düşünen yetkililer arama çalışmalarına başladı. Sarıyer Belediyesi Arama Kurtarma ve AFAD ekiplerinin yaptıkları aramalarda Ali Kılınç'ın orman içerisinde bulunan 12 metrelik kuyuya düştüğü tespit edildi. Kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler Ali Kılınç'ı düştüğü yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Kuyuya düşen kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Görüntü Dökümü: --------------- --------------- EK GÖRÜNTÜ EK GÖRÜNTÜ -Kurtarma anları -Kurtarma anları -İple kuyuya inen ekipler -İple kuyuya inen ekipler GEÇİLEN GÖRÜNTÜ -Kuyudan çıkarılan adamın ambulansa bindirilmesi -Kuyudan çıkarılan adamın ambulansa bindirilmesi -Kuyudaki adam -Kuyudaki adam -Olay yerinden fotoğraflar -Olay yerinden fotoğraflar

- İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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