Kurtarma Sualtı Komutanlığı birliklerinin üç noktada arama ve kurtarma çalışmaları - Son Dakika
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Kurtarma Sualtı Komutanlığı birliklerinin üç noktada arama ve kurtarma çalışmaları

6 saat önce

Türk Deniz Kuvvetleri Kurtarma Sualtı Komutanlığı, aynı anda İstanbul, Tunceli ve Girne'de arama kurtarma faaliyeti yürütüyor.

Kurtarma Sualtı Komutanlığı birliklerinin üç noktada arama ve kurtarma çalışmaları, System.String[]

Türk Deniz Kuvvetleri Kurtarma Sualtı Komutanlığı, aynı anda İstanbul, Tunceli ve Girne'de arama kurtarma faaliyeti yürütüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Deniz Kuvvetleri Kurtarma Sualtı Komutanlığına bağlı birlikler, üç ayrı noktada önemli çalışmalara imza atıyor.

Komutanlığa bağlı bir birlik, İstanbul Kilyos açıklarında batan bir balıkçı gemisinin arama kurtarma görevini sürdürüyor.

Tunceli Uzunçayır Baraj Gölü'nde kaybolan bir kişiyi arama faaliyetleri yürüten su altı timleri, Girne açıklarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) deniz geçişi isale hattında hasar tespiti faaliyetlerine de katılıyor.

İstanbul, Tunceli, Girne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:10 Kaynak: AA
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