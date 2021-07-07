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KURTARMA TATBİKATLARI GERÇEĞİNİ ARATMADI - Son Dakika

KURTARMA TATBİKATLARI GERÇEĞİNİ ARATMADI

07.07.2021 17:17

ANTALYA İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Koordinasyon Kurulu, Antalya Afet Müdahale Planı'nın uygulanabilirliğini test etmek için toplandı.

ANTALYA İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Koordinasyon Kurulu, Antalya Afet Müdahale Planı'nın uygulanabilirliğini test etmek için toplandı. Senaryo gereği kentte meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem nedeniyle yapılan kurtarma tatbikatları, gerçeklerini aratmadı.

Antalya İl AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı Döşemealtı ilçesindeki Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fevzi Timur ve kurulun diğer üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AFAD Antalya Müdürü Fevzi Timur, kentte Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında gerçekleşen tatbikatlardan söz etti. Timur, Senaryo gereği kentte 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ve ekiplerin müdahalelerinin sürdüğünü belirtti.

Ardından Vali Ersin Yazıcı, 1 yılı aşkın süredir pandemiyle birlikte bir afet yaşandığını söyledi. Yazıcı, Şehrimizde afet olarak adlandırılabilecek bir olay vuku bulduğunda bu çok önemli işlerimizin önüne geçiyor. 1 yılı aşkındır büyük bir afet yaşıyoruz. Pandemi sürecinde insanların sağlık hizmetlerinden bile vazgeçtiğini gördük. Oradan başlayarak birçok şeyden vazgeçtik. Bu konuda hepimizin hassas olmanızı istiyorum. Şehirde bir afet varsa herkes o önemli işlerini bırakıp afetle ilgili ne yapacağını düşünmesi lazım dedi.

Ülkede ve kentte her türlü afete maruz kalma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Yazıcı, Bu konuda çok hassas ve çok hızlı koordine olmamız lazım. 2021 yılında küçücük bir afet olduğunda bu kurumlar sırf iyi koordine olamadı diye gecikiyorsa hepimize yazıklar olsun. 20-30 yıl önce bu ülkede yaşanmış birçok afete götüreceği alet, edevat, araç makine yeterince yoktu. Bugün bunların hepsi var. Deprem için şu anda dünyada kullanılan her türlü alet ve edevat AFAD'da var. Bunlara rağmen biz gecikiyorsak gerçekten yazıklar olsun bize diye konuştu.

Kurul üyelerine afetle ilgili duyarlılığı en üst düzeyde tutmaları gerektiğini söyleyen Yazıcı, Çok önemli işlerimiz var, herkesin işi önemli. Afetle ilgili duyarlılığı en düzeyde tutmaya lütfen gayret edin. Kendi içinizde konuşurken afet konusunu dile getirin. Birçok kurumda afetle ilgili sorumlu arkadaşlarımız amirlerinin tabiriyle o kurumda iş yapmayan, iş görmeyen arkadaşlara paslanmış işlerdi. Artık değişti, ama lütfen böyle olmasın. Bir afet olduğunda tüm işlerimizi bırakmak zorundayız. Devletin varlığı, gücü böyle günlerde belli oluyor dedi.

Konuşmaların ardından dün Antalya Limanı'nda 110 personelle gerçekleştiriyen ve 3.5 saat süren kimyasal sızıntı tatbikatının görüntüleri izletildi. Ardından deprem senaryosu gereği Boğaçayı'nda boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiye yapılan müdahale ve Hurma Mahallesi'nde yıkılan bir müstakil evde mahsur kalan kişilerin kurtarılma görüntüleri izletildi.

Kurul üyeleri daha sonra tatbikatları yerinde incelemek için AFAD'ın Lojistik Deposu'na geçti. Burada AFAD ekipleri tarafından senaryo gereği binada mahsur kalan bir kişi kurtarılırken, itfaiye ekipleri tarafından trafik kazasında araçta mahsur kalan ve yangında mahsur kalan bir kişi kurtarıldı. Tatbikatlar gerçeğini aratmadı. Ardından Vali Yazıcı ve beraberindeki heyet çadır içerisindeki alanları ve çalışanları ziyaret etti.

Burada da açıklamalarda bulunan Vali Yazıcı, Biz İl Afet Acil Koordinasyon Kurulu'nu topladık. Senaryo gereği 6.6 şiddetinde deprem nedeniyle çöken binalarımız olduğu için biz hemen kriz merkezimizde arkadaşlarımızla toplandık. AFAD başta olmak üzere diğer kurumlarımız da harekete geçerek hızlı bir şekilde depremin yarattığı olumsuz sonuçlar giderilmeye çalışıldı. İnşallah afetler olmaz ama afet öncesinde afete ne kadar hazırlıklıysak afetten en az hasarla çıkma ihtimalimiz o kadar yüksek olacaktır. Afet kaçınılmaz ama bizim alacağımız önlemler afetin zararlarını minimize edecektir dedi.

KURTARMA TATBİKATLARI GERÇEĞİNİ ARATMADI
KURTARMA TATBİKATLARI GERÇEĞİNİ ARATMADI
KURTARMA TATBİKATLARI GERÇEĞİNİ ARATMADI
KURTARMA TATBİKATLARI GERÇEĞİNİ ARATMADI

Antalya, Deprem, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KURTARMA TATBİKATLARI GERÇEĞİNİ ARATMADI - Son Dakika


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