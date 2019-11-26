Son Dakika Haberleri: "Kurtarmak Bizim Kanımızda Var" kampanyası hedefine ulaştı
Son Dakika Güncel 'Kurtarmak Bizim Kanımızda Var' kampanyası hedefine ulaştı - Son Dakika

"Kurtarmak Bizim Kanımızda Var" kampanyası hedefine ulaştı

6 saat önce

Trabzonspor Kulübü yönetimi, tamamlanan "Kurtarmak Bizim Kanımızda Var" kampanyası dolayısıyla Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

Trabzonspor Kulübü yönetimi, tamamlanan "Kurtarmak Bizim Kanımızda Var" kampanyası dolayısıyla Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kızılay'ının ortaklaşa düzenlendiği kampanyanın başarıyla sona ermesi dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, kulüp yönetim kurulu üyesi Zafer Göktaş, Türk Kızılay Şube Başkanı Oğuz Kara, Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dila Baran, Kan Bağış Merkezi Müdürü Hatice Tok ve Planlama Uzmanı Rüçhan Keleş hazır bulundu.

Göktaş, Zorluoğlu'na kampanyaya verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, belediye, Kızılay ve kulübün birlikte çok güzel bir kampanyayı hayata geçirdiğini söyledi.

Kampanya kapsamında hedefledikleri 1967 rakamının üzerine çıktıklarını için mutlu olduklarını belirten Göktaş, şifa bekleyen hastalara katkısı olması temennisinde bulunarak, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Zorluoğlu ise kampanyanın, Trabzonspor'un kuruluş tarihi olan 1967 ünite kan toplanması hedefiyle başlatıldığını kaydederek, şöyle konuştu:

"2 bin ünitenin üzerinde kan toplanmış olduğunu memnuniyetle öğrendim. Güzel bir kampanya yürüttük. Trabzonspor'umuza çok teşekkür ederiz. Her organizasyonda Trabzonspor'umuz bir şekilde var. Trabzonspor bu tür dokunuşlarla şehirde bir futbol takımı olmanın çok daha ötesi bir misyonu üstlenmiş oluyor. Bundan çok mutluluk duyuyorum. Bu kampanyada Trabzonspor ile yapılan iş birliği çok mutluluk verici."

Ziyaretin ardından Göktaş tarafından Zorluoğlu'na adının yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye edildi.

Murat Zorluoğlu, Trabzonspor, Kızılay, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:08 Kaynak: AA
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