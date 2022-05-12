Kurtarmaya gitti canından oldu - Son Dakika
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Kurtarmaya gitti canından oldu

12.05.2022 13:08

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada araçları kurtarmaya giden vinç operatörü kazada hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada araçları kurtarmaya giden vinç operatörü kazada hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Damlama Mahallesi TEM otoyolu Pozantı-Tarsus istikametinde meydana geldi. 42 YZ 919 plakalı tır, 01 BHJ 59 plakalı domates yüklü kamyon ve 42 AEC 325 plakalı tır sabah saatlerinde zincirleme kaza yaptı. Kazanın ardından olay yerine gelen polis, jandarma ve karayolları ekipleri, önlem alarak tek şeritten trafik akışını sağladı. Olay yerine çağrılan Ali Türkmen (43) 33 KNZ 01 plakalı kurtarma aracıyla kaza yerine geldi. Kazaya karışan araçları yoldan çıkarmaya çalışan Ali Türkmen'e freni boşalan S.A. idaresindeki 27 BIN 66 plakalı tır çarptı. Daha sonra 33 CDU 35 plakalı otomobile çarptı. Kazada 3 sürücü yaralanırken, vinç operatörü Ali Türkmen hayatını kaybetti.

Savaş alanına dönen yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

(Ersoy Yalçın - İHA)

Kurtarmaya gitti canından oldu
Kurtarmaya gitti canından oldu
Kurtarmaya gitti canından oldu
Kurtarmaya gitti canından oldu
Kurtarmaya gitti canından oldu
Kurtarmaya gitti canından oldu
Kurtarmaya gitti canından oldu

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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