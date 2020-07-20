Kurtboğazı Barajı artık ışıl ışıl - Son Dakika

Kurtboğazı Barajı artık ışıl ışıl

Ankara Büyükşehir Belediyesi yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte yeşil alanlar ve parklarda tamirat, bakım ve onarım çalışmalarını artırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte yeşil alanlar ve parklarda tamirat, bakım ve onarım çalışmalarını artırdı. Büyükşehir ANFA ekipleri, Başkentlilerin yaz aylarında uğrak noktası olan Kurtboğazı Barajı'nda aydınlatma çalışmalarını tamamladı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi kent genelinde bulunan park ve yeşil alanları yaz akşamlarına hazırlıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile ANFA Genel Müdürlüğü, Kurtboğazı Barajı'nda hava şartlarından ya da teknik nedenlerden dolayı yıpranan ve çalışmayan aydınlatma direklerini bakım ve onarımdan geçirdi.


Başkentliler yaz akşamlarında gönül rahatlığıyla zaman geçirebilecek


Normalleşme süreciyle birlikte yeşil alanlarda ve parklarda vakit geçirmeye başlayan Başkentliler, Kurtboğazı Barajı'nda yapılan aydınlatma çalışması ile bundan sonra özellikle akşam saatlerinde de gönül rahatlığıyla vakit geçirebilecek. Titiz bir çalışma gerçekleştiren büyükşehir ekipleri, yıllar önce imalatı yapılan ancak elektrik bağlantıları eksik bırakılan 1 mono blok trafo, 544 aydınlatma direği, 2 ana dağıtım panosu, 9 aydınlatma panosu, 1 nizamiye binası, 1 idari bina, 2 mescit, 2 wc, 1 peyzaj binası, 2 güvenlik binası, 1 restoran ile 50 eski beton ve demir hava hat direklerine de demontaj işlemi gerçekleştirdi. Ayrıca vatandaşların aileleri ile birlikte daha güvenli ve daha aydınlık bir ortamda zaman geçirmelerine imkan sağlayan ANFA ekipleri, 1 bekoloder, 1 mobil vinç, 6 elektrik teknisyeni ve 2 demir doğrama ustası ile birlikte bir ay içinde aydınlatma çalışmalarını tamamlayarak barajı ışıklandırma işlemlerini tamamladı. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 12:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kurtboğazı Barajı artık ışıl ışıl - Son Dakika
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