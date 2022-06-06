Kurtboğazı Barajı "karavanla kamp" yapmak isteyenlerin yeni rotası oldu - Son Dakika
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Kurtboğazı Barajı "karavanla kamp" yapmak isteyenlerin yeni rotası oldu

06.06.2022 11:16
Kurtboğazı Barajı "karavanla kamp" yapmak isteyenlerin yeni rotası oldu

Başkentte karavan turizmini yaygınlaştırmak amacıyla hizmete açılan Kurtboğazı Barajı Karavan Parkı, şehrin gürültüsünden uzaklaşıp karavanla tatil yapmak isteyenlerin gözdesi haline geldi.

Başkentte karavan turizmini yaygınlaştırmak amacıyla hizmete açılan Kurtboğazı Barajı Karavan Parkı, şehrin gürültüsünden uzaklaşıp karavanla tatil yapmak isteyenlerin gözdesi haline geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos 2021'de hizmete alınan Kurtboğazı Barajı Karavan Parkı'nda, başkentlilerin yanı sıra farklı illerden gelen karavan tutkunlarına kamp yapma imkanı sunuluyor.

Başkentlilerin su ihtiyacının karşılandığı barajlardan biri olan Kurtboğazı Barajı'nda yaklaşık 6 bin 500 metrekare alana kurulan karavan parkta kampseverlerin bütün temel ihtiyaçları karşılanıyor.

Karavan tutkunlarına aileleriyle günü birlik, hafta sonları ve daha uzun konaklama imkanı sunulan parkta, 16 karavan park, her karavana ait yeşil alan, temiz su, elektrik, sosyal donatılar, güvenlik ve otopark alanı yer alıyor.

Karavan Parkı'nda konaklama ücreti için günlük 125 lira, aylık 1250 lira alınıyor.

Aileleriyle güvenli ortamda tatil yapmanın keyfini yaşayan karavan tutkunları, daha çok sayıda karavan tutkununun konaklayabilmesi için park alanının genişletilmesini istiyor.

Hafta sonu tatilini değerlendirmek için karavanıyla parka gelen Ayhan Özmen, Ankara Büyükşehir Belediyesine bu hizmeti dolayısıyla teşekkür etti.

Park alanının biraz daha genişletilmesi gerektiğini belirten Özmen, "Mangalımızı yapıyoruz, çocuklarımız toprağa değiyor, güneşi görüyor. Her şey mevcut burada." dedi.

Karavanıyla Türkiye'nin her yerine tatil için gittiğini, geçen sene rotasının Karadeniz ve Marmaris olduğunu aktaran Özmen, mazot fiyatlarının artması nedeniyle bu yıl Kurtboğazı Barajı'na gelmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Özmen, karavan park alanının çocuklar için iyi bir ortam olduğunu ifade ederek, "Onlar için her şey mevcut burada. Su istersek aşağıda barajımız var, aşağı iniyoruz. Hafta içi çalıştığımız için cumadan gelip iki gün kalıyoruz. Çocuklar da eğleniyor, onların sayesinde biz de eğleniyoruz. Güzel bir imkan, herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

"Haftanın yorgunluğunu atıyoruz"

Ankara'da yaşayan ve hafta sonları karavan tatili yapmayı tercih eden Niyazi Avcı da bu sayede ailesiyle haftanın yorgunluğunu attıklarını belirterek, "Zaman zaman geliyorum buraya, yer bulamayan karavancılarla karşılaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi bu konuda bize yardımcı olur, daha fazla sayıda karavan parkı açarsa mutlu oluruz. Güzel, nezih bir yer." değerlendirmesini yaptı.

Yeni aldığı karavanıyla park alanına gelen Alper Acar da ilk kampını Kurtboğazı Barajı Karavan Parkı'nda yaptığını ve tesisi çok beğendiğini ifade ederek, "Yıllardır çadır kampı yapıyordum ama karavanla da ilk kez tecrübem oldu. Zaten ihtiyaç duyacağınız su, elektrik gibi temel ihtiyaçlar burada fazlasıyla karşılanıyor. Çocuklar için güvenli bir alan. Bu, bizi çok rahatlatıyor." açıklamasını yaptı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurtboğazı Barajı 'karavanla kamp' yapmak isteyenlerin yeni rotası oldu - Son Dakika

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