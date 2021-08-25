Kürtçe çıkışı olay oldu! Herkes Didem Arslan Yılmaz'ın aslen nereli olduğunu araştırıyor

Nereden nereye! Bir dönem emrinde binlerce asker vardı, şimdi kaçmak için sıra bekliyor

Show TV'de yayınlanan programına telefonla bağlanan Türkan Taşçı isimli kadını Kürtçe konuştuğu için "Ben Kürtçe'den anlarım. Türkçe konuşun. Burası Türkiye. Doğu dili ile konuşmayın. Herkes anlasın ne konuştuğunuzu" diyerek yayından alan Didem Arslan Yılmaz, bir anda sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

KÜRTÇE BİLİYOR MUYDU?

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken bazı magazin sitelerinde Didem Arslan Yılmaz'ın Kürtçe'yi gayet iyi bildiği ve bu çıkışı ile düşük olan reytinglerini yükseltmek için yaptığı öne sürüldü.

ASLEN SİVASLI BİR AİLENİN KIZI

Didem Arslan Yılmaz 12 Ocak 1974 yılında İstanbul'da doğan, Türk haber spikeri ve muhabirdir. Aslen Sivas'lı bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Babası Kasım Arslan, Annesi ise Makbule Arslan'dır. Kadıköy Kız Lisesi ardından 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAYINLADI

Diğer yandan Yılmaz gelen tepkiler sonrası Twitter hesabından 8 maddelik bir açıklama yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Dünkü yayınımıza, Urfa'dan gelen Hayriye Taşcı, 'babası benden 4 aylık bebeğimi kaçırıyor, bana yardım edin' diyerek, ablası Ayfer Taşcı ile birlikte programımıza katıldı. Kızlar aileleri tarafından tehdit aldıklarını söyleyip, öldürülmekten korkuyorlardı. Yayın devam ederken kızların Halası Türkan hanım yayına bağlanmak istedi. Yeğenleriyle şakır şakır Türkçe konuştu, önce kızlara Türkçe hakaretler etti. Sonra da aniden kızlarla Kürtçe konuşmak istediğini söyledi.

"KÜRTÇE OLDUĞU İÇİN YAYINDAN ALMADIM"

Hala Türkan hanım, benim ve seyircimin kızlarla konuşmasını anlamamızı istemedi. Yeğenleriyle Kürtçe konuşarak, konuşulanları gizlemek istedi. Halanın bizden önceden tercüman talebi de olmadı. Türkan hanımı, Kürt olduğu için yayından aldırmadım. Yeğenlerine hakaret ve küfürler ettiği için yayından aldım. Öyle olsa yeğenlerini yayına konuk etmezdim. Kürtçeye bir tepkim olamaz. Yayında doğu dili diye hiçbir ifadem de yok…

"ÖZÜR DİLERİM"

Hala Türkan hanım, Arapça da konuşmak isteseydi, İngilizce de konuşmak isteseydi, aynı tepkiyi gösterirdim. Çünkü, onun ne söylediğini bilmemiz gerekiyordu, kızların can güvenliğinden endişe ediyordum. Sivaslı bir ailenin kızıyım. Memleketimin doğusu batısı kuzeyi ve güneyi ile ilgili ayrım yaptığımı iddia etmek, hele etnik ayrım yaptığımı söylemek tamamen gülünç. Yayının sadece 10 saniyesini servis edip sanki ortada bir siyasi tartışma varmış gibi linç başlatanların amacı "ülkenin fay hatlarını kaşımak" Not: Bu arada Kürtçe konuşan vatandaşlarımızla hiçbir sorunum yok, yanlış anlayan varsa onlardan özür dilerim."