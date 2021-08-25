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Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi - Son Dakika

Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi

25.08.2021 12:27

Didem Arslan Yılmaz'ın gündüz kuşağında yayınlanan programına telefonla bağlanan ve Kürtçe konuşan kadını yayından alması büyük tepkilere neden olurken, aynı durumu 2 yıl önce yaşayan Müge Anlı akıllara geldi. Anlı, yıllar önce yayınlanan bir bölümünde, Zazaca konuşan kadını "Anlamadığımız bir şeyi yayına vermemizin anlamı yok" diyerek yayından almıştı.

Didem Arslan Yılmaz, Show TV ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programın telefonla bağlanan Türkan Taşçı isimli kişiye yönelik söylediği, "Halayla bir konuşun, doğru düzgün Türkçe konuşsun, burası Türkiye Cumhuriyeti. O dili bilmiyoruz. Bilsek anlayacağız da konuşacağız da bilmiyorum" sözleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ: TAMAMEN GÜLÜNÇ

Dün akşamdan bu tarafa sosyal medyanın TT listesinde üst sıralarda yer alan Didem Arslan Yılmaz, yayınladığı açıklama metni ile eleştirilere yanıt verdi. Sivaslı bir ailenin kızı olduğunu belirten Yılmaz, "Memleketimin doğusu batısı kuzeyi ve güneyi ile ilgili ayrım yaptığımı iddia etmek, hele etnik ayrım yaptığımı söylemek tamamen gülünç" diyerek gelen eleştirilere tepki gösterdi.

AKILLARA MÜGE ANLI'YI GETİRDİ

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken bir başka gündüz kuşağı programı sunucusu Müge Anlı da iki yıl önce benzer bir olayla gündeme gelmişti. Müge Anlı, programına Siverek'ten canlı yayına bağlanan kadını Zazaca konuşmaya başlaması üzerine "Anlamadığımız bir şeyi yayına vermemizin bir anlamı yok" diyerek yayından almıştı.

Müge Anlı da sosyal medyada "Zazalardan özür dile" hashtagiyle gelen tepkilere şu sözlerle cevap vermişti: "Keşke ben bu dili bilseydim ama bu durumun benimle de alakası yok, Yukarıda rejinin bilmesi lazım ama burası Birleşmiş Milletler değil. Burada her dilden tercüman yok yani. Keşke böyle bir imkanımız olsaydı. Bu Zazacaya karşı yapılmış bir şey değil. Biz Türkçe yayın yapıyoruz. Önceden planlanmış bir şey olsaydı yine tercüman tutardık. Yarın bir gün bir şey söylese, kurumlarımız hakkında olumsuz konuşsa bu sefer de "Böyle konuşturttunuz" diyeceksiniz. Ne yapabilirim? Siz kendinizi benim yerime koyun. Empati denilen şey budur yani. Şu insanlara yardım etmekten başka ne gibi bir gayemiz var?"

Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi

Türkiye Cumhuriyeti, Didem Arslan Yılmaz, Müge Anlı, Zazaca, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi - Son Dakika Magazin


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