Üye Girişi
Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldığı için eleştirilen Didem Arslan Yılmaz: Özür dilerim - Son Dakika

Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldığı için eleştirilen Didem Arslan Yılmaz: Özür dilerim

25.08.2021 10:30

Sunduğu programa telefonla bağlanan konuğun Kürtçe konuşması sebebiyle yayından aldığı düşünülen Didem Arslan Yılmaz, Twitter hesabından paylaşım yaparak duruma açıklık getirdi. Programda yaşanan anlardan dolayı yanlış anlaşıldığını ifade ederek özür diledi.

Hafta içi her gün Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programını sunan Didem Arslan Yılmaz, dün ekrana gelen yeni bölümünde Kürtçe konuşan konuğunu yayından alınca sosyal medyanın gündemine oturdu. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü Yılmaz, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"ŞAKIR ŞAKIR TÜRKÇE KONUŞURKEN BİR AN KÜRTÇE KONUŞMAK İSTEDİ"

Twitter hesabından 8 maddelik bir açıklama yayınlayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Dünkü yayınımıza, Urfa'dan gelen Hayriye Taşcı, 'babası benden 4 aylık bebeğimi kaçırıyor, bana yardım edin' diyerek, ablası Ayfer Taşcı ile birlikte programımıza katıldı. Kızlar aileleri tarafından tehdit aldıklarını söyleyip, öldürülmekten korkuyorlardı. Yayın devam ederken kızların Halası Türkan hanım yayına bağlanmak istedi. Yeğenleriyle şakır şakır Türkçe konuştu, önce kızlara Türkçe hakaretler etti. Sonra da aniden kızlarla Kürtçe konuşmak istediğini söyledi."

"KÜRTÇE OLDUĞU İÇİN YAYINDAN ALMADIM"

"Hala Türkan hanım, benim ve seyircimin kızlarla konuşmasını anlamamızı istemedi. Yeğenleriyle Kürtçe konuşarak, konuşulanları gizlemek istedi. Halanın bizden önceden tercüman talebi de olmadı. Türkan hanımı, Kürt olduğu için yayından aldırmadım. Yeğenlerine hakaret ve küfürler ettiği için yayından aldım. Öyle olsa yeğenlerini yayına konuk etmezdim. Kürtçeye bir tepkim olamaz. Yayında doğu dili diye hiçbir ifadem de yok…"

Kürtçe konuşan konuğunu yayından alan Didem Arslan Yılmaz, özür diledi

"ARAPÇA YA DA İNGİLİZCE KONUŞMAK İSTESEYDİ DE TEPKİ GÖSTERİRDİM"

"Hala Türkan hanım, Arapça da konuşmak isteseydi, İngilizce de konuşmak isteseydi, aynı tepkiyi gösterirdim. Çünkü, onun ne söylediğini bilmemiz gerekiyordu, kızların can güvenliğinden endişe ediyordum. Sivaslı bir ailenin kızıyım. Memleketimin doğusu batısı kuzeyi ve güneyi ile ilgili ayrım yaptığımı iddia etmek, hele etnik ayrım yaptığımı söylemek tamamen gülünç."

"YANLIŞ ANLAYAN VARSA ÖZÜR DİLERİM"

"Yayının sadece 10 saniyesini servis edip sanki ortada bir siyasi tartışma varmış gibi linç başlatanların amacı "ülkenin fay hatlarını kaşımak" Not: Bu arada Kürtçe konuşan vatandaşlarımızla hiçbir sorunum yok, yanlış anlayan varsa onlardan özür dilerim."

Kürtçe konuşan konuğunu yayından alan Didem Arslan Yılmaz, özür diledi
Kürtçe konuşan konuğunu yayından alan Didem Arslan Yılmaz, özür diledi
Kürtçe konuşan konuğunu yayından alan Didem Arslan Yılmaz, özür diledi

Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldığı için eleştirilen Didem Arslan Yılmaz: Özür dilerim

Didem Arslan Yılmaz, Twitter, Kürtçe, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldığı için eleştirilen Didem Arslan Yılmaz: Özür dilerim - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (4)
  • huseyin mirza eski: Eğer eşit bir halk ülkesinde yaşıyorsak cumhur başkanımızın yapması gerekeni bu insanı yayından aldırmak istifasını verdirmektir evet burası cumhuriyet ülkesi ama laik devlettir eşitlik ve özgür hür dil kullanmak herkesin hakkıdır yaptığı ırkçılıktır Cevap Yaz 24 27 Yayından Kaldır
  • Semih Yetkin: didem arslan yılmaz haklı olduğu halde özür dilemiş daha yüksek pozisyonlara gelmeli 4 1 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Son Dakika

Alaçatı'da bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un cinayet zanlısı olay anını anlattı: Küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım 12:55 Alaçatı'da bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un cinayet zanlısı olay anını anlattı: Küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi 12:27 Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor 12:14 Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor
Elazığ'dan dünyaya ihraç ediliyor! Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri 60 farklı ülkede kullanılıyor 11:49 Elazığ'dan dünyaya ihraç ediliyor! Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri 60 farklı ülkede kullanılıyor Yıllar önce 11:42 Yıllar önce "UFO gören güvenlikçi" diye haber olan adam, annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürüp intihar süsü vermiş Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı 11:15 Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı
Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor 10:55 Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor Taliban sözcüsü: Tüm ülkelerden özellikle de Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz 10:17 Taliban sözcüsü: Tüm ülkelerden özellikle de Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz

Son Dakika Haberleri
13:04 Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi
12:55 Alaçatı'da bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un cinayet zanlısı olay anını anlattı: Küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım
12:27 Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi
12:12 Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi
11:47 Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor
11:15 Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı
11:08 Bugün gram altının fiyatı 483 liradan işlem görüyor
11:05 Bu karar afet bölgeleri için! Antalya'daki yangın ile Kastamonu ve Sinop'taki sel alanları kamulaştırılıyor
11:03 Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü
10:55 Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor
Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi         
13:04
Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi         
12:31
Eski dostlar, Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki gerginlik sona erdi Eski dostlar, Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki gerginlik sona erdi         
12:20
Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi         
12:12
Canlı yayında yaptığı Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor         
11:47
İstanbul'da korkutan görüntü! Trafikte direksiyona geçen çocuk saniye saniye kamerada İstanbul'da korkutan görüntü! Trafikte direksiyona geçen çocuk saniye saniye kamerada         
11:25
Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü         
11:03
Süt fiyatlarındaki artış vatandaşı şaşırttı! 1 litre sütün fiyatı 9 liraya ulaştı Süt fiyatlarındaki artış vatandaşı şaşırttı! 1 litre sütün fiyatı 9 liraya ulaştı         
10:31
Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa         
10:05
Ocak ayında Can Küpeli'den boşanan Demet Şener, yeni aşkını kabul etti Ocak ayında Can Küpeli'den boşanan Demet Şener, yeni aşkını kabul etti         
10:00
Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı         
21:08
Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor         
20:29
Koronavirüsten annesini kaybeden oyuncu Emine Ün cenazede sakinleştirilemedi Koronavirüsten annesini kaybeden oyuncu Emine Ün cenazede sakinleştirilemedi         
19:39
Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston "Gençlik hatamdı" diyerek itiraf etti: Uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdim         
18:17
Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu         
17:56
Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 13:23:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldığı için eleştirilen Didem Arslan Yılmaz: Özür dilerim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement