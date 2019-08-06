Son Dakika Haberleri: Kürtçe mevlidin yazarı Melaye Bateyi'nin belgeseli yayınlandı
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Kürtçe mevlidin yazarı Melaye Bateyi'nin belgeseli yayınlandı

59 dakika önce

Kürtçe mevlidin yazarı Melaye Bateyi'nin belgeseli yayınlandıHAKKARİ - Hakkari'de 1700'lü yıllarda yaşamış şair ve yazar Melaye Bateyi'nin hayatının son demlerini konu alan "Kasımdan Sonra" isimli belgesel filmi, Youtube kanalında yayınlandı.

Kürtçe mevlidin yazarı Melaye Bateyi'nin belgeseli yayınlandı
HAKKARİ - Hakkari'de 1700'lü yıllarda yaşamış şair ve yazar Melaye Bateyi'nin hayatının son demlerini konu alan "Kasımdan Sonra" isimli belgesel filmi, Youtube kanalında yayınlandı.
Hakkari Emiri İzzeddin Şer oğlu Mir İbrahim Han tarafından Biçer Mahallesi'nde 1700-1701 yıllarında yaptırılan tarihi Meydan Medresesi'nde yönetmen Bilal Çiftçi tarafından 2015'te çekimlerine başlanan, şair ve yazar Mela Hüseyin Bateyi'nin hayatını anlatan "Kasımdan Sonra" isimli Türkçe alt yazılı belgesel filmi, Youtube'de yayınlandı. Kentin ünlü tarihçileri Abdulkadir Kızılkaya, İhsan Çölemerikli ve İmam Salih Kaval'ın anlatımlarıyla insanı adeta zamanda yolculuğa çıkaran belgesel filmi, Kurban Bayramı'nda Mersin Hakkarililer Derneğinde gösterime girecek.
Belgeselin yönetmeni Bilal Çiftçi, Kürtçe mevlidin yazarı Melaye Bateyi'nin hayatının son dönemlerini konu alan belgesel filminin kurgu ve montajının 2017'de bittiğini ifade ederek, yakın zamanda Bateyi'nin tüm hayatını ve eserlerini kapsayacak şekilde geniş bir belgesel çalışması yapacaklarını söyledi.
Hakkari, Youtube, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:14 Kaynak: İHA
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