Son Dakika Haberleri: Kürtçe Slogan Yazan Adam Atılacak"

Kürtçe Slogan Yazan Adam Atılacak"

33 dakika önce

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Atacağımız insanlar belli. Duvarlara benimle ilgili Kürtçe slogan yazan adam atılacak.

Kürtçe Slogan Yazan Adam Atılacak
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Atacağımız insanlar belli. Duvarlara benimle ilgili Kürtçe slogan yazan adam atılacak." dedi.

Yavaş, Mamak Akdere Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Mansur Yavaş, burada yaptığı konuşmada, organize sanayinin bir an önce bitmesi için harekete geçeceklerini söyledi. Organize sanayi bittikten sonra daha çok işçinin burada istihdam edilebileceğini belirten Yavaş, organize sanayinin tamamlanması için sonuna kadar destek olacaklarını kaydetti.

Yavaş, "İlk önce fuar alanını yapacağız. bir an evvel iş adamlarımız mallarını sergilesin, yurt içi ve yurt dışına satsın diye." ifadelerini kullandı.

Belediye başkanı seçilmesi durumunda işçi çıkarmayacaklarının altını çizen Yavaş, şöyle devam etti:

"Evine ekmek götüren insanı neden işten çıkarayım? Ekmekle oynayan alçaktır, bu kadar net. Atacağımız insanlar belli. Duvarlara benimle ilgili Kürtçe slogan yazan adam atılacak. Kanunsuz bir şekilde seçimlere otobüsleri gönderip içine yolcu olarak belediye çalışanlarını bildirenlerden hesap soracağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:58 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mansur Yavaş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet Bahçeli: Mansur Yavaş Adaylıktan Çekilmeli AK Partili Çelik'ten Mansur Yavaş Açıklaması: Kimseyle Tarafgirlik İçerisinde Değiliz

Bahçeli'den Ahmet Hakan'a Çağrı: Yavaş'ı ve Kesgin'i Canlı Yayına Çıkar Son Dakika! Rusya, Türkiye ile Koordineli Şekilde İdlib'deki Hedeflere Hava Saldırısı Düzenledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 20:31:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kürtçe Slogan Yazan Adam Atılacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]