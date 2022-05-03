Kürtçe tabela önünde yaptıkları paylaşım tepki çekmişti! O öğretmenlerin savunmaları ortaya çıktı - Son Dakika

Erzurum'un Karayazı ilçesinde Kürtçe ve Türkçe "Hoş geldiniz" tabelasının önünde uygunsuz fotoğraf çekilip sosyal medyada "Tabelanın diğer kısmında da 'hoş geldiniz' yazıyor. Ama o kısma olan hareketimiz belli" notuyla paylaşan 4 öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştı.

"KÜRTÇE'YE YÖNELİK DEĞİLDİ"

Sosyal medyada büyük tepki çeken paylaşımda yer alan 4 öğretmenin savunmaları ortaya çıktı. Tayin sevinci yaşamaları nedeniyle o yazıyı yazdıklarını ve söz konusu hareketleri yaptıklarını belirten öğretmenler, hareketlerinin Kürtçe'ye yönelik olmadığını söyledi.

"BİR DAHA DÖNMEYECEĞİMİZİ VURGULAMAK İSTEDİK"

Savunmalarında öğretmenler, "Tayinlerimizin çıkma dönemine yaklaştığımızı ve bir daha Karayazı'ya dönmeyeceğimizi vurgulamak istedik" ifadelerini de kullandı.