Kürtçe tabela önünde yaptıkları paylaşımları tepki çeken öğretmenlerin savunması ortaya çıktı - Son Dakika
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Kürtçe tabela önünde yaptıkları paylaşımları tepki çeken öğretmenlerin savunması ortaya çıktı

03.05.2022 18:30
Kürtçe tabela önünde yaptıkları paylaşımları tepki çeken öğretmenlerin savunması ortaya çıktı

Erzurum'un Karayazı ilçesi girişinde Kürtçe ve Türkçe "Hoşgeldiniz" yazılı tabela önünde tepki çeken bir paylaşımda bulunan 4 öğretmenin savunmaları ortaya çıktı. Hareketleri tayin sevinçleri nedeniyle yaptıklarını ve Kürtçe'ye yönelik olmadığını söyleyen öğretmenler, "Tayinlerimizin çıkma dönemine yaklaştığımızı ve bir daha Karayazı'ya dönmeyeceğimizi vurgulamak istedik" dedi.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde Kürtçe ve Türkçe "Hoş geldiniz" tabelasının önünde uygunsuz fotoğraf çekilip sosyal medyada "Tabelanın diğer kısmında da 'hoş geldiniz' yazıyor. Ama o kısma olan hareketimiz belli" notuyla paylaşan 4 öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştı.

"KÜRTÇE'YE YÖNELİK DEĞİLDİ"

Sosyal medyada büyük tepki çeken paylaşımda yer alan 4 öğretmenin savunmaları ortaya çıktı. Tayin sevinci yaşamaları nedeniyle o yazıyı yazdıklarını ve söz konusu hareketleri yaptıklarını belirten öğretmenler, hareketlerinin Kürtçe'ye yönelik olmadığını söyledi.

Kürtçe tabela önünde yaptıkları paylaşımları tepki çeken öğretmenleri savunması ortaya çıktı

"BİR DAHA DÖNMEYECEĞİMİZİ VURGULAMAK İSTEDİK"

Savunmalarında öğretmenler, "Tayinlerimizin çıkma dönemine yaklaştığımızı ve bir daha Karayazı'ya dönmeyeceğimizi vurgulamak istedik" ifadelerini de kullandı.

Kürtçe tabela önünde yaptıkları paylaşımları tepki çeken öğretmenleri savunması ortaya çıktı
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Öğretmen, Kürtçe, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kürtçe tabela önünde yaptıkları paylaşımları tepki çeken öğretmenlerin savunması ortaya çıktı - Son Dakika
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