Kürtçe tabela üzerinden ırkçı paylaşımda bulunan öğretmenler açığa alındı - Son Dakika
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Kürtçe tabela üzerinden ırkçı paylaşımda bulunan öğretmenler açığa alındı

05.05.2022 07:39

Karayazı ilçesinde Kürtçe tabela üzerinden ırkçı paylaşımda bulundukları belirtilen 4 öğretmen, açılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

Karayazı ilçesi girişindeki Kürtçe ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazılı tabela önünde uygunsuz fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaştıkları belirtilen 4 öğretmen hakkında 3 Mayıs'ta Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce adli ve idari soruşturma başlatılmıştı.

ÖĞRETMENLER AÇIĞA ALINDI

Erzurum İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kişisel sosyal medya hesaplarında ilçe giriş tabelası önünde yayınlamış oldukları görselden dolayı öğretmenler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını hatırlattı. Çiçek, tahkikat sonuçlanana kadar söz konusu öğretmenlerin açığa alındığını bildirdi.

Erzurum'da paylaşımları nedeniyle haklarında soruşturma açılan 4 öğretmen açığa alındı
Erzurum'da paylaşımları nedeniyle haklarında soruşturma açılan 4 öğretmen açığa alındı
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Kürtçe tabela önünde yaptıkları paylaşım tepki çekmişti! O öğretmenlerin savunmaları ortaya çıktı Kürtçe tabela önünde yaptıkları paylaşım tepki çekmişti! O öğretmenlerin savunmaları ortaya çıktı Sosyal medyada uygunsuz paylaşım yapan öğretmenlere soruşturma Sosyal medyada uygunsuz paylaşım yapan öğretmenlere soruşturma

milli eğitim bakanlığı, Karayazı, Hisarcık, Kürtçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kürtçe tabela üzerinden ırkçı paylaşımda bulunan öğretmenler açığa alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kürtçe tabela üzerinden ırkçı paylaşımda bulunan öğretmenler açığa alındı - Son Dakika
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