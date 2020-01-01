Kurtçuğu çıkarılan ipek kozası süs eşyasına dönüştürülüyor - Son Dakika

Tekirdağ'da açılan kursta, kadınlar ipek kozasını takı ve çiçek gibi çeşitli süs eşyalarına dönüştürerek hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Yahya Beyatlı Kültür Merkezinde el sanatları kursu açıldı.

Kursa katılan 23 kadın, içindeki kurtçuğunu çıkardıkları kozayı kesme ve boyama işleminden geçirdikten sonra kolye, küpe, yüzük ve çiçek gibi süs eşyalarına dönüştürüyor.

Kadınlar bu sayede hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel Türk süsleme el sanatlarını yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

İpek kozasından süs eşyası üretimini de bu kapsamda geleceğe taşımak istediklerini belirten Hacıoğlu, "Kursa katılan hanımlar hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de ailelerinin geçimine katkıda bulunuyorlar. Umuyorum kursiyerlerimizin sayısı artar." dedi.

Kurtçuk çıkarıldıktan sonra kesme ve boyama yapılıyor

El sanatları öğretmeni Melin Meriç ise kursta ipek kozasının ham halini işlediklerini ifade etti.

Süsleme sırasında çeşitli taşlar da kullandıklarını anlatan Meriç, ürünlerin hem evlerde hem de iş yerlerinde kullanılabileceğini dile getirdi.

Kursiyer İstek Taneri de kursun çok güzel ve verimli geçtiğini, ürettiklerini satarak ev ekonomisine katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

İpek kozasının süs eşyasına dönüştürme işlemlerini anlatan Taneri, "Öncelikle ipek kozasını falçata veya makasla ikiye bölüyoruz. Daha sonra kurtçuğunu çıkarıyoruz. Boyama ve toparlama işleminden sonra çiçeğimiz ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı.

Kurisiyer Gülsüm Tekin, kursta genellikle gelin buketleri, toka, kolye, küpe ve yüzük yaptığını, çeşitli aksesuarlar üretmeyi de hedeflediğini söyledi.