Son Dakika Haberleri: Kurtdereli Mehmet Pehlivan Mezarı Başında Anıldı

Kurtdereli Mehmet Pehlivan Mezarı Başında Anıldı

1 saat önce

Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan, vefatının 80. yıl dönümünde mezarı başında dualar ile anıldı.

Kurtdereli Mehmet Pehlivan Mezarı Başında Anıldı, System.String[]
Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan, vefatının 80. yıl dönümünde mezarı başında dualar ile anıldı. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "Kurtdereli Mehmet Pehlivan çok büyük bir değer" dedi.

Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan, vefatının 80. yıl dönümünde mezarı başında dualar ile anıldı. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın katılımıyla düzenlenen anma töreninde Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın mezarına çiçek sunan Başkan Orkan, ardından Cihan Pehlivanı'nın mezarı başında dua etti. Daha sonra Kurtdere mahallesinde düzenlenen lokma hayrında mahalle sakinleri ve güreş severlerle bir araya geldi.

Orkan: Kurtdereli Mehmet Pehlivan çok büyük bir değer

Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın Dünya ve Türkiye'de Cihan Pehlivanı olarak nam saldığını ve böyle büyük bir değerin anısının şanına yakışır bir şekilde Karesi'de yaşatılıyor olmasının şehir için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ı vefatının 80. yılı nedeniyle dualar ve hayırlarla anıyoruz. Kendisi Dünya ve tüm Türkiye için, Balıkesir'imiz için Karesi'miz için çok büyük bir değer. Karesi Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşen vazifeyi en güzel şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bir kez daha Cihan Pehlivanımız Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ı rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:02 Kaynak: İHA
Balıkesir, Dinçer Orkan, Karesi, Kurtdereli Mehmet Pehlivan, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Açık Artırma Usulüyle Satışa Çıkarılan Damızlık Koçların En Değerlisi 21 Bin Liraya Satıldı Günde 3 Bin 500 Adet Üretip Tanesini 5 Liradan Kapış Kapış Satıyor Maceracı Programının Sunucusu Murat Yeni Tahliye Edildi Bakan Albayrak'ın Açıkladığı Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi'nin Detayları Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 17:53:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurtdereli Mehmet Pehlivan Mezarı Başında Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]