Kurtdereli Mehmet Pehlivan Mezarı Başında Anıldı

Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan
, vefatının 80. yıl dönümünde mezarı başında dualar ile anıldı. Karesi
Belediye Başkanı Dinçer Orkan
, "Kurtdereli Mehmet Pehlivan
çok büyük bir değer" dedi.
Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan, vefatının 80. yıl dönümünde mezarı başında dualar ile anıldı. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın katılımıyla düzenlenen anma töreninde Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın mezarına çiçek sunan Başkan Orkan, ardından Cihan Pehlivanı'nın mezarı başında dua etti. Daha sonra Kurtdere mahallesinde düzenlenen lokma hayrında mahalle sakinleri ve güreş severlerle bir araya geldi.
Orkan: Kurtdereli Mehmet Pehlivan çok büyük bir değer
Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın Dünya ve Türkiye
'de Cihan Pehlivanı olarak nam saldığını ve böyle büyük bir değerin anısının şanına yakışır bir şekilde Karesi'de yaşatılıyor olmasının şehir için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ı vefatının 80. yılı nedeniyle dualar ve hayırlarla anıyoruz. Kendisi Dünya ve tüm Türkiye için, Balıkesir
'imiz için Karesi'miz için çok büyük bir değer. Karesi Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşen vazifeyi en güzel şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bir kez daha Cihan Pehlivanımız Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ı rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - BALIKESİR