KURTİK DAĞI'NDA NİSAN SONU KAR KALINLIĞI 6 METRE - Son Dakika

MUŞ merkeze bağlı, deniz seviyesinden 2 bin 850 metre yükseklikteki Kurtik Dağı Çavuş Tepe mevkisinde, nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen kar kalınlığı, yer yer 6 metreyi buluyor. Kurtik Dağı'na 'güllük' bitkisi toplamaya çıkan çocuklar, zaman zaman mola verip, poşetlerle kayarak, eğleniyor.

Kent merkezinden 28 kilometre uzaklıktaki Kurtik Dağı'nın eteklerinde, 9 köy ve 12 mezranın bulunduğu Üçevler bölgesinde kar, geçit vermiyor. Kışın çoğu zaman kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan bölgede, nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen soğuk hava ve kar etkili oluyor. Şehir merkezinin yoğunluğundan bunalanlar, stres atmak, bitki toplamak ve doğal güzellikleri görmek için Çavuş Tepe bölgesine akın ediyor. 6 metreyi bulan kar tünellerinin içinden geçenler olurken, Kurtik Dağı eteğinde eriyen karların oluşturduğu şelaleler, doğaya ayrı güzellik katıyor.

Kurtik Dağı'nda kendiliğinden yetişen ve yöre halkı tarafından 'güllük' olarak adlandırılan gülbahar bitkisini toplamak için yükseklere çıkan çocuklar ise karın keyfini çıkarıyor. Poşetlere oturup, kayan çocuklardan Mehmet Dumlu, Buraya annelerimizin yemekte kullandığı ve bizlerin 'güllük' dediği otları toplamaya geliyoruz. Zaman zaman mola verip, karlı bölgede poşetlere oturarak, karın da keyfini çıkarıyoruz diye konuştu.

Çavuş Tepe mevkisinde kar kalınlığının 6 metreye yakın olduğunu söyleyen Seyfi Karakaya ise Arkadaşlarla birlikte gezmeye geldik. Manzara muhteşem. Araçlar sanki kar tünelinden geçiyor. Karın bu kadar yüksek olacağını hiç tahmin etmezdik. Yazın böyleyse kim bilir kışın buralarda neler yaşanıyor dedi.