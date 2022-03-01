Kurtiz'in 'Kardan Beyaz Perdede Film Festivali' hayali gerçek oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kurtiz'in 'Kardan Beyaz Perdede Film Festivali' hayali gerçek oluyor

01.03.2022 09:27
Kurtiz'in 'Kardan Beyaz Perdede Film Festivali' hayali gerçek oluyor

YAŞAMINI 9 yıl önce yitiren oyuncu, yönetmen, yapımcı ve senarist Tuncel Kurtiz anısına 'Kardan Beyaz Perdede Film Festivali' düzenleniyor.

YAŞAMINI 9 yıl önce yitiren oyuncu, yönetmen, yapımcı ve senarist Tuncel Kurtiz anısına 'Kardan Beyaz Perdede Film Festivali' düzenleniyor. 2 Mart'ta başlayacak film festivali için 2 metre yüksekliğinde kardan perde ve hemen yanına da 2013'te hayatını kaybeden Kurtiz'in heykeli yapıldı. Yönetmen Reis Çelik, "Tuncel Kurtiz ile burada bizim bir ahdımız vardı. 'Kardan Beyaz Perdede Film Festivali' yapmak istemiştik. Tuncer ağabey ile kurduğumuz hayali, Çıldır Gölü'nde gerçekleştireceğiz" dedi.

Çıldır Gölü'nde 2003 yılında, Reis Çelik yönetmenliğinde çekilen 'İnat Hikayeleri' adlı filmde rol alan Tuncel Kurtiz'in 'Kardan Beyaz Perdede Film Festivali' düzenleme hayali gerçekleşiyor. Yönetmen Çelik, Kurtiz'in hayalini gerçekleştirmek için Çıldır Gölü'nde kardan heykelini ve yanı başında da filmlerin oynayacağı kardan beyaz perdeyi yaptırdı. Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim görevlisi Uğur Özen ve ekibi tarafından hazırlanan kardan beyaz perdede 2 Mart'ta film festivali düzenlenerek, Ardahan ve Kars bölgesinde çekilen sinema filmleri oynatılacak.Tuncel Kurtiz'in hayalini gerçekleştirecekleri için çok mutlu olduğunu söyleyen Reis Çelik, "Tuncel Kurtiz ile burada bizim bir ahdımız vardı. 2003 yılında burada 'İnat Hikayeleri' filmini çekmiştik. Doğaçlama bir film yapmıştık ve galasını da kardan perde de oynatmıştık. O zaman dünyada bir ilki gerçekleştirip, 'Kardan Beyaz Perdede Film Festivali' yapmak istemiştik ama bölgenin şartları uygun olmadığından gerçekleştirememiştik. Şimdi Tuncer ağabeyimizle kurduğumuz bu hayali gerçekleştirmek için Çıldır Gölü'ne geldik. Bu sene bu festivalin ilkini yapıp, gelecek yıl uluslararası bir festival olarak sürdüreceğiz. Devamında Ardahan'da Kura Nehri'nin üzerinde kardan beyaz perde kurarak bir film festivali yapacağız" diye konuştu.


Kurtiz'in 'Kardan Beyaz Perdede Film Festivali' hayali gerçek oluyor
Kurtiz'in 'Kardan Beyaz Perdede Film Festivali' hayali gerçek oluyor
Kurtiz'in 'Kardan Beyaz Perdede Film Festivali' hayali gerçek oluyor
Kurtiz'in 'Kardan Beyaz Perdede Film Festivali' hayali gerçek oluyor
Kurtiz'in 'Kardan Beyaz Perdede Film Festivali' hayali gerçek oluyor
YORUMLAR
500
TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

Film Festivali, Tuncel Kurtiz, Yönetmen, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kurtiz'in 'Kardan Beyaz Perdede Film Festivali' hayali gerçek oluyor - Son Dakika


Son Dakika
09:28 Rusya-Ukrayna savaşı yatırımı sekteye uğratıyor! Savaş bitmezse Türk müteahhitler 25 milyar dolar zararda
09:26 Ukrayna'ya gönderilen yardım kutusuna bırakılan not duygulandırdı!
09:20 Ece Erken Instagram hesabı üzerinden Fayyem kelimesini paylaştı! İşte o sözcüğün sırrı çözüldü
08:57 Ukrayna'da çatılarda 'gizemli' kırmızı semboller: Kim yapıyor, amaçları ne?
08:48 Elektrik faturasında yeni düzenleme başladı! Vatandaşa fatura ne kadar yansıyacak?
08:39 Rusya, 65 Km'lik ölüm konvoyuyla başkent Kiev'i zorluyor: Reuters duyurdu
08:38 Bir kızını sır gibi saklıyordu! İlk kez kızı Gülşen'le poz veren Tatlıses yaptığı paylaşımda büyük oğlundan hiç bahsetmedi
08:31 Ukrayna, Türkiye'den aldığı Bayraktar SİHA'lar ile Rus savunma sistemlerini imha etti!
08:05 Belarus müzakeresinden sonra Zelenski'den ilk açıklama: Rusya kendi pozisyonunu açıkladı, istediğimiz bir sonuç yok
07:56 "Göğüsleriniz silikon mu?" diye soruldu! Gülben Ergen: Takma bir şey yok bende
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 09:33:20. #1.12#
SON DAKİKA: Kurtiz'in 'Kardan Beyaz Perdede Film Festivali' hayali gerçek oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement